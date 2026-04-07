Нічна атака дронів: Україна збила 77 БпЛА зі 110, - Повітряні сили

З вечора 6 квітня територію України атакували 110 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Близько 70 із них – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Пуски зафіксовані з напрямків:

Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим;

ТОТ Донецької області.

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Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.

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