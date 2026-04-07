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Новини Результат роботи ППО
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Нічна атака дронів: Україна збила 77 БпЛА зі 110, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття та подавлення 77 ворожих БпЛА під час нічної атаки РФ

З вечора 6 квітня територію України атакували 110 ударних БпЛА  типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Близько 70 із них – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Пуски зафіксовані з напрямків:

  • Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим;
  • ТОТ Донецької області.

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Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

ППО України збила 77 дронів під час нічної атаки РФ

Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки",  - зазначили у Повітряних силах.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) ППО (4271) Повітряні сили (3546)
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Топ коментарі
+4
Від тієї пори як "найвеличніший" вирішив допомагати на Близькому Сході і відправив кращу групу операторів для допомоги ,число збитих ворожи дронів в Україні сутьєво зменшилось і ось маємо майже тритина ворожих бпла долітають до цілі.
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07.04.2026 08:47 Відповісти
+2
Ти щодня розганяєш зраду щодо відправлення кращої групи операторів на схід у ранкових звітах про кацапські бпла. Але чомусь не розганяв її, коли усі оператори були тут (наприклад у січні чи лютому), а бпла усе одно долітали і було багато влучань ? Ну а ось буквально тиждень тому : Денна ворожа атака: ППО України знешкодила 345 БпЛА із 361, - Повітряні сили. Джерело: https://censor.net/ua/n3608408
Поганий результат ? Але ж найкращі уже 2 тижні як були на сході ? Щось там тебе в тій темі не було чи якось незручно згадувати ? Не буває 100% збиття при таких кількостях цілей, які запускають кацапи. В жодній країні світу. І для тих, хто усюди шукає зраду-дронами перехпоплювачами ми кацапську балістику не позбиваємо. Запропонувати обміняти їх на ракети до петріотів (якими там на сході іранські шахеди збивають)-варто було спробувати.
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07.04.2026 09:28 Відповісти
+1
Результат гарний, хлопці молодці, але відсоток ураження зменшився. Причин мабуть у тому шо на Близкий Схів кращі розрахунки відправив Наполеончик Янелох Бонеевтікович. відправив за рахунок життів українців.
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07.04.2026 08:53 Відповісти

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