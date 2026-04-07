Нічна атака дронів: Україна збила 77 БпЛА зі 110, - Повітряні сили
З вечора 6 квітня територію України атакували 110 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Близько 70 із них – "шахеди".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Пуски зафіксовані з напрямків:
- Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим;
- ТОТ Донецької області.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.
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Поганий результат ? Але ж найкращі уже 2 тижні як були на сході ? Щось там тебе в тій темі не було чи якось незручно згадувати ? Не буває 100% збиття при таких кількостях цілей, які запускають кацапи. В жодній країні світу. І для тих, хто усюди шукає зраду-дронами перехпоплювачами ми кацапську балістику не позбиваємо. Запропонувати обміняти їх на ракети до петріотів (якими там на сході іранські шахеди збивають)-варто було спробувати.