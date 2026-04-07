Рашисты нанесли удар по Херсону: трое погибших и трое раненых

Российские оккупанты нанесли удар по Херсону, в результате чего погибли три человека. Еще трое получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Что известно?

"Около 10:50 оккупанты обрушили огонь на жилую застройку. В результате ударов смертельные ранения получили женщины 72 и 71 лет и 60-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким.



Также "скорая" доставила в больницу трех раненых: женщин в возрасте 71 и 57 лет и 72-летнего мужчину. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сутки в Сумской области: оккупанты совершили 60 обстрелов по 23 населенным пунктам, ранен человек

Что предшествовало?

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 35 населенных пунктов Херсонской области: 2 человека погибли, еще 15 получили ранения.

Читайте также: Удар РФ по маршрутке в Никополе: число раненых возросло до 16, трое человек в тяжелом состоянии