Будрис призвал партнеров усилить украинскую ПВО: Каждая задержка стоит жизней

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал российские атаки на Украину 3-7 апреля, призвав усилить противовоздушную оборону страны.

Об этом он написал в соцсети Х.

"В то время как значительная часть Запада провела Пасху в мире и безопасности, Украина подверглась очередной кампании российского террора", - подчеркнул Будрис.

Атаки РФ

Он напомнил, что в пятницу за одно утро по всей стране было запущено более 400 дронов.

В ночь на воскресенье, 5 апреля, РФ запустила 140 дронов. В результате атаки в Одессе погибли 3 человека, в том числе 2-летний ребенок, и 16 получили ранения.

А сегодня утром в Никополе дрон врезался в автобус на остановке, в результате чего погибли три человека и десятки получили ранения.

Нужна поддержка

"В этих ударах нет ничего случайного. Это преднамеренная стратегия террора. Украине срочно нужна усиленная противовоздушная оборона и немедленное оказание поддержки. ЕС и партнеры должны действовать сейчас – каждое промедление стоит жизней", – подчеркнул Будрис.

