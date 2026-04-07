Будрис призвал партнеров усилить украинскую ПВО: Каждая задержка стоит жизней
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал российские атаки на Украину 3-7 апреля, призвав усилить противовоздушную оборону страны.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"В то время как значительная часть Запада провела Пасху в мире и безопасности, Украина подверглась очередной кампании российского террора", - подчеркнул Будрис.
Атаки РФ
Он напомнил, что в пятницу за одно утро по всей стране было запущено более 400 дронов.
В ночь на воскресенье, 5 апреля, РФ запустила 140 дронов. В результате атаки в Одессе погибли 3 человека, в том числе 2-летний ребенок, и 16 получили ранения.
А сегодня утром в Никополе дрон врезался в автобус на остановке, в результате чего погибли три человека и десятки получили ранения.
Нужна поддержка
"В этих ударах нет ничего случайного. Это преднамеренная стратегия террора. Украине срочно нужна усиленная противовоздушная оборона и немедленное оказание поддержки. ЕС и партнеры должны действовать сейчас – каждое промедление стоит жизней", – подчеркнул Будрис.
