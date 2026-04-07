Будріс закликав партнерів посилити українську ППО: Кожне зволікання коштує життів
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прокоментував російські атаки на Україну 3–7 квітня, закликавши посилити протиповітряну оборону країни.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"У той час як значна частина Заходу провела Великдень у мирі та безпеці, Україна зазнала чергової кампанії російського терору", - наголосив Будріс.
Атаки РФ
Він нагадав, що у п'ятницю за один ранок по всій країні було запущено понад 400 дронів.
У ніч на неділю, 5 квітня, РФ запустила 140 дронів. Внаслідок атаки в Одесі загинуло 3 людей, зокрема 2-річна дитина, та 16 дістали поранення.
А сьогодні вранці в Нікополі дрон врізався в автобус на зупинці, внаслідок чого загинули троє людей та десятки дістали поранення.
Потрібна підтримка
"У цих ударах немає нічого випадкового. Це навмисна стратегія терору. Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона та негайне надання підтримки. ЄС та партнери повинні діяти зараз – кожне зволікання коштує життів", - наголосив Будріс.
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