Будріс закликав партнерів посилити українську ППО: Кожне зволікання коштує життів

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прокоментував російські атаки на Україну 3–7 квітня, закликавши посилити протиповітряну оборону країни.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"У той час як значна частина Заходу провела Великдень у мирі та безпеці, Україна зазнала чергової кампанії російського терору", - наголосив Будріс.

Атаки РФ

Він нагадав, що у п'ятницю за один ранок по всій країні було запущено понад 400 дронів.

У ніч на неділю, 5 квітня, РФ запустила 140 дронів. Внаслідок атаки в Одесі загинуло 3 людей, зокрема 2-річна дитина, та 16 дістали поранення.

А сьогодні вранці в Нікополі дрон врізався в автобус на зупинці, внаслідок чого загинули троє людей та десятки дістали поранення.

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Потрібна підтримка

"У цих ударах немає нічого випадкового. Це навмисна стратегія терору. Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона та негайне надання підтримки. ЄС та партнери повинні діяти зараз – кожне зволікання коштує життів", - наголосив Будріс.

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