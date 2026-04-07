Одна из спецопераций ВСУ: уничтожение моста через реку Конка дроном и 1,5 тонны взрывчатки. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили мост через реку Конка в районе Олешко на временно оккупированной Херсонщине, используя британский дрон T-150 Malloy.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, операция проходила в начале 2025 года.

Инженеры разработали 50-килограммовые взрывные заряды, которые дрон в течение двух месяцев спускал в отверстия в мосту, доставив в общей сложности около 1,5 тонны взрывчатки.

Отмечается, что после этого заряд был взорван, что нанесло значительные повреждения конструкции, а впоследствии мост добили ударом крылатой ракеты.

Отверстия в мосте появились в результате предыдущих авиационных и ракетных ударов, однако сооружение долгое время оставалось функциональным.

В результате его уничтожения существенно ослаблены логистические возможности противника в днепровских поймах в этом районе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы бригады "Стальная граница" разгромили замаскированную пушку Д-30 и ликвидировали 7 оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари бригады НГУ "Спартан" в марте уничтожили 624 дрона противника на Покровском направлении. ВИДЕО

взрывчатка мост уничтожение ВСУ логистика дроны Олешки Херсонская область Херсонский район
Яку там дорогу турки зробили, перед війною! Казка! А тепер боляче на це дивитися
07.04.2026 23:03 Ответить
Кацапи подякували?
07.04.2026 23:07 Ответить
Не переживай, відбудуєте новий.
07.04.2026 23:07 Ответить
Якби зеленьський фінансував не власні офшори і фшори турок перед війною, а фінансував ЗСУ, то " гарної дороги" можливо і не було б. Як не було б і сотень тисяч смертей українців і мільонів біженців...
07.04.2026 23:40 Ответить
Це називається "Якбитологія", що на рівні фантастики...
08.04.2026 08:18 Ответить
Чі не та це Конка, на якій Дмитро Донський колись орду громив?
07.04.2026 23:56 Ответить
Що за "фантазії"? Дмітрій Донской взагалі не вів бойових дій, на території ******** України... Більш того - багато істориків вже ставлять під питання Куликове побоїще, як таке... Бо, хоч "Задонщина" й "красиво" описує "епічну" цю битву, за участі трохи не півмільйона війська, але московські археологи перекопали всі ті місця, і не знайшли значних поховань... Деякі історики припускають, що кацапня, за своєю звичкою, зробила "перенос", і цю битву придумала, надихнувшись розгромом монголо-татар військом Великого князівства Литовського, під крівництвом Ольгерда, на Синіх Водах, що сталася незадовго до цього...
08.04.2026 07:49 Ответить
Це було 15 березня 2025 року. Навіщо це постити знову???
08.04.2026 00:12 Ответить
Причём уничтожен был с помощь авиаудара, а не дронами. А один из пролётов был взорван ещё в 24 году. "Никогда так много не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов..."
08.04.2026 01:09 Ответить
Нажаль міст на нашій землі, 73% ідіотів можуть порадіти, поржат,ь хуже не будєт
08.04.2026 08:46 Ответить
 
 