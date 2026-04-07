Одна из спецопераций ВСУ: уничтожение моста через реку Конка дроном и 1,5 тонны взрывчатки. ВИДЕО
Украинские военные уничтожили мост через реку Конка в районе Олешко на временно оккупированной Херсонщине, используя британский дрон T-150 Malloy.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, операция проходила в начале 2025 года.
Инженеры разработали 50-килограммовые взрывные заряды, которые дрон в течение двух месяцев спускал в отверстия в мосту, доставив в общей сложности около 1,5 тонны взрывчатки.
Отмечается, что после этого заряд был взорван, что нанесло значительные повреждения конструкции, а впоследствии мост добили ударом крылатой ракеты.
Отверстия в мосте появились в результате предыдущих авиационных и ракетных ударов, однако сооружение долгое время оставалось функциональным.
В результате его уничтожения существенно ослаблены логистические возможности противника в днепровских поймах в этом районе.
