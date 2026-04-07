Одна из спецопераций ВСУ: уничтожение моста через реку Конка дроном и 1,5 тонны взрывчатки. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили мост через реку Конка в районе Олешко на временно оккупированной Херсонщине, используя британский дрон T-150 Malloy.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, операция проходила в начале 2025 года.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инженеры разработали 50-килограммовые взрывные заряды, которые дрон в течение двух месяцев спускал в отверстия в мосту, доставив в общей сложности около 1,5 тонны взрывчатки.

Отмечается, что после этого заряд был взорван, что нанесло значительные повреждения конструкции, а впоследствии мост добили ударом крылатой ракеты.

Отверстия в мосте появились в результате предыдущих авиационных и ракетных ударов, однако сооружение долгое время оставалось функциональным.

В результате его уничтожения существенно ослаблены логистические возможности противника в днепровских поймах в этом районе.

