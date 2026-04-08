РФ выпустила 176 БПЛА по Украине: силы ПВО уничтожили 146 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 8 апреля российские войска запустили по Украине 176 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Пуски фиксировались со следующих направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.

Около 120 из них – "шахеды".

Читайте также: Сутки в Запорожье: под вражескими ударами более 40 населенных пунктов, двое погибших, 9 раненых. ФОТО

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 146 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.



Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.

В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

Читайте: Будрис призвал партнеров усилить украинскую ПВО: Каждая задержка стоит жизней