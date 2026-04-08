РФ выпустила 176 БПЛА по Украине: силы ПВО уничтожили 146 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 8 апреля российские войска запустили по Украине 176 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировались со следующих направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.
Около 120 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 146 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.
В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.
