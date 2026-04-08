РФ выпустила 176 БПЛА по Украине: силы ПВО уничтожили 146 целей. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 8 апреля: как отработала ПВО?

В ночь на 8 апреля российские войска запустили по Украине 176 БПЛА различных типов.

Подробности

Пуски фиксировались со следующих направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.

Около 120 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 146 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.

В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

Атака шахидов 8 апреля: как отработала ПВО?

обстрел (31985) ПВО (3563) Воздушные силы (3008) Шахед (2081)
Що скажете, що тепер прохід через Ор протоку по 2 млн $? Санкцїї знято? сво идет по плану? Чи хай собі мзду збирають?
08.04.2026 08:24
Після відправки ,майже 300 КРАЩИХ пілотів захищати арабів і євреїв, в нас погіршились показники збитих московських безпілотників Збільшилось кількість жертв і поранених Я вже не говорю про руйнації як житлових будівель,так і промислових То може потрібно Україну ЗАХИЩАТИ,де іде жорстока війна за збереження держави? чи наша влада ,складена з інородців вважає,що українців треба знищити,а потім заселити арабами нашу територію. А ЗСУ ---СЛАВА І ПОДЯКА,БО ТІЛЬКИ ВОНИ ЦІНОЮ ЖИТТІВ ВОЇНІВ НАС ЗАХИЩАЮТЬ,
08.04.2026 09:06
 
 