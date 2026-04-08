РФ випустила 176 БпЛА по Україні: сили ППО знешкодили 146 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 8 квітня російські війська випустили по Україні 176 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ АР Крим.

Близько 120 із них – "шахеди".

Також читайте: Доба на Запоріжжі: під ворожими ударами понад 40 населених пунктів, двоє загиблих, 9 поранених. ФОТО

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Читайте: Будріс закликав партнерів посилити українську ППО: Кожне зволікання коштує життів