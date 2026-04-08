РФ випустила 176 БпЛА по Україні: сили ППО знешкодили 146 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 8 квітня російські війська випустили по Україні 176 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ АР Крим.
Близько 120 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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