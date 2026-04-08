Доба на Запоріжжі: під ворожими ударами понад 40 населених пунктів, двоє загиблих, 9 поранених. ФОТО
2 людини загинули, ще 9 поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли за добу
Як зазначається, впродовж доби окупанти завдали 804 удари по 45 населених пунктах Запорізької області.
- Війська РФ здійснили 19 авіаударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Балабиному, Біленькому, Канівському, Таврійському, Лісному, Зеленій Діброві, Новому Полю, Чарівному, Гіркому, Верхній Терсі, Копанях, Широкому, Гуляйпільському, Воздвижівці, Зеленому.
- 573 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Кушугум, Комишуваху, Червонодніпровку, Лисогірку, Нижню Хортицю, Новоолександрівку, Таврійське, Новояковлівку, Юрківку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля.
- Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Новоандріївці, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Воздвижівці.
- 206 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Біленькому, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю.
Надійшло 91 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль