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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Ворожий удар по Запоріжжю: одна людина загинула, одна поранена

Атака на Запоріжжя 8 квітня

Одна людина загинула і одна поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про удар по Запоріжжю

Після атаки в обласному центрі виникла пожежа на території одного з гаражних кооперативів.

Також під завалами одного з будинків виявлене тіло людини у селищі Балабине Запорізького району.

Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки, нежитлові будівлі, виникли пожежі.

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Дрон і КАБи вдарили по Запорізькому району

Раніше російські війська завдали удару по території Запорізької області.

За словами очільника ОВА Івана Федорова, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

  • Перед цим він інформував про трьох постраждалих у Запорізькому районі через обстріли.

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Запоріжжя (2674) обстріл (35129) Запорізька область (5106) атака (1812) Запорізький район (705)
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