Ворожий удар по Запоріжжю: одна людина загинула, одна поранена

Одна людина загинула і одна поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про удар по Запоріжжю

Після атаки в обласному центрі виникла пожежа на території одного з гаражних кооперативів.

Також під завалами одного з будинків виявлене тіло людини у селищі Балабине Запорізького району.

Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки, нежитлові будівлі, виникли пожежі.

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Дрон і КАБи вдарили по Запорізькому району

Раніше російські війська завдали удару по території Запорізької області.

За словами очільника ОВА Івана Федорова, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Перед цим він інформував про трьох постраждалих у Запорізькому районі через обстріли.

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