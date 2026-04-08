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Ворожий удар по Запоріжжю: одна людина загинула, одна поранена
Одна людина загинула і одна поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про удар по Запоріжжю
Після атаки в обласному центрі виникла пожежа на території одного з гаражних кооперативів.
Також під завалами одного з будинків виявлене тіло людини у селищі Балабине Запорізького району.
Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки, нежитлові будівлі, виникли пожежі.
Дрон і КАБи вдарили по Запорізькому району
Раніше російські війська завдали удару по території Запорізької області.
За словами очільника ОВА Івана Федорова, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.
- Перед цим він інформував про трьох постраждалих у Запорізькому районі через обстріли.
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