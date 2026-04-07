Дрон і КАБи вдарили по Запорізькому району: є загиблий та поранені, - ОВА

Російські війська у вівторок, 7 квітня, завдали удару по території Запорізької області, внаслідок чого є загиблий і поранені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами очільника ОВА, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Перед цим він інформував про трьох постраждалих у Запорізькому районі через обстріли.

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Наслідки ударів у Запорізькому районі

У селищі Комишуваха російський дрон пошкодив приватний будинок. Поранення отримали двоє чоловіків віком 30 та 46 років. Також під час атаки керованою авіабомбою по Таврійському постраждав 51-річний чоловік.

Усі постраждалі отримують необхідну допомогу. Інформація щодо наслідків атак уточнюється.

Раніше повідомлялося про те, що упродовж дня 7 квітня російські війська майже 60 разів атакували Нікопольський, Криворізький та Павлоградський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є загиблі та поранені.

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