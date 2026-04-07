Дрон и БПЛА нанесли удары по Запорожскому району: есть погибший и раненые, - ОВА

Последствия атаки на Запорожье 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, российские войска нанесли удар по территории Запорожской области, вследствие чего есть погибший и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По словам главы ОВА, вследствие вражеской атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Ранее он сообщал о трех пострадавших в Запорожском районе вследствие обстрелов.

Последствия ударов в Запорожском районе

В поселке Камышеваха российский дрон повредил частный дом. Ранения получили двое мужчин в возрасте 30 и 46 лет. Также во время атаки управляемой авиабомбой по Таврическому пострадал 51-летний мужчина.

Все пострадавшие получают необходимую помощь. Информация о последствиях атак уточняется.

  • Ранее сообщалось о том, что в течение дня 7 апреля российские войска почти 60 раз атаковали Никопольский, Криворожский и Павлоградский районы Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками, вследствие чего есть погибшие и раненые.

