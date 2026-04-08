Вражеский удар по Запорожью: один человек погиб, один ранен
В результате вражеской атаки на Запорожье один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщили вобластной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно об ударе по Запорожью
После атаки в областном центре возник пожар на территории одного из гаражных кооперативов.
Также под завалами одного из домов обнаружено тело человека в поселке Балабино Запорожского района.
В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, нежилые здания, возникли пожары.
Дрон и КАБы нанесли удар по Запорожскому району
Ранее российские войска нанесли удар по территории Запорожской области.
По словам главы ОВА Ивана Федорова, в результате вражеской атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.
- Перед этим он сообщил о трех пострадавших в Запорожском районе в результате обстрелов.
