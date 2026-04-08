Past 24 hours in Zaporizhzhia region: over 40 settlements under enemy attack, two dead, nine wounded. PHOTO
Two people have been killed and nine others injured as a result of enemy strikes on Zaporizhzhia and the Zaporizhzhia district.
This was reported on Telegram by Ivan Fedorov, head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, according to Censor.NET.
Shelling over the past 24 hours
As noted, over the past 24 hours, the occupiers carried out 804 strikes on 45 settlements in the Zaporizhzhia region.
- Russian forces carried out 19 air strikes on Zaporizhzhia, Novomykolaivka, Balabine, Bilenke, Kanivskyi, Tavriiskyi, Lisnyi, Zelenaya Dibrova, Novoye Pole, Charivne, Hirke, Verkhnia Tersia, Kopani, Shyroke, Huliaipilske, Vozdvyzhivka, and Zelenyi.
- 573 UAVs of various types (mainly FPV) attacked Vilniansk, Kushuhum, Komyshuvakha, Chervonodniprovka, Lysogirka, Nyzhnia Khortytsia, Novooleksandrivka, Tavriiske, Novoyakovlivka, Yurkivka, Stepnohirsk, Primorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Tsvitkove, Varvarivka, Olenokostiantynivka, Pryluky, Dobropillia.
- Six MLRS attacks were recorded on Novoandriivka, Mala Tokmachka, Huliaipilske, Verkhnia Tersia, and Vozdvyzhivka.
- 206 artillery strikes hit Chervonodniprovka, Bilenke, Novoyakovlivka, Stepnogorsk, Primorske, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Orikhiv, Hulyaypole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Varvarivka, Olenokostiantynivka, and Dobropillia.
There were 91 reports of damage to infrastructure, homes and vehicles.
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