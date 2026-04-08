Сутки в Запорожской области: под вражескими ударами более 40 населенных пунктов, двое погибших, 9 раненых. ФОТО

2 человека погибли, ещё 9 получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстрелы за сутки

Как отмечается, за сутки оккупанты нанесли 804 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 19 авиаударов по Запорожью, Новониколаевке, Балабино, Беленькому, Каневскому, Таврийскому, Лесному, Зеленой Диброве, Новому Полю, Чаривному, Горькому, Верхней Терсе, Копанях, Широком, Гуляйпольском, Воздвижке, Зеленом.

573 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Вольнянск, Кушугум, Камышеваху, Червоноднепровку, Лысогорку, Нижнюю Хортицу, Новоалександровку, Таврийское, Новояковлевку, Юрковку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Цвитковое, Варваровку, Еленоконстантиновку, Прилуки, Доброполье.

Зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Новоандреевке, Малой Токмачке, Гуляйпольскому, Верхней Терсе, Воздвижке.

206 артиллерийских ударов пришлось на Червоноднепровку, Беленькое, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехово, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Варваровку, Еленоконстантиновку, Доброполье.

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Поступило 91 сообщение о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

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