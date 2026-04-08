Злоупотребления на сумму почти 64 млн грн: дело в отношении Высоцкого и Грибана передано в суд, - НАБУ

Дело Высоцкого и Грибана: НАБУ направило в суд

В суд направлено дело в отношении экс-заместителя министра аграрной политики (в настоящее время — заместителя министра экономики, экологии, сельского хозяйства и продовольствия) Тараса Высоцкого и экс-заместителя министра экономики Александра Грибана, которых обвиняют в злоупотреблениях на сумму почти 64 млн гривен при закупке АО "Укрзализныця" продуктов питания для обеспечения потребностей государства в условиях войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Эпизод 1

В Бюро отметили, что в марте 2022 года в связи с полномасштабным вторжением РФ возникла острая необходимость в закупке продовольствия для обеспечения критических потребностей государства в условиях военного положения.

"Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия реализовал схему, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций за счет АО "Укрзализныця" продукции по значительно завышенным ценам у выбранной компании.

Эта компания закупала продукцию по рыночным ценам у иностранного производителя (Польша) через подконтрольную фирму-посредника. Стоимость килограмма товара искусственно завышалась примерно на 150% (с 30 грн до 75 грн)", — говорится в сообщении.

По данным НАБУ, высокопоставленный чиновник "злоупотребляя властью и служебным положением, обеспечил согласование соответствующих счетов на оплату и актов выполненных работ, а также перевод средств на счет компании".

"В то же время он знал реальную стоимость такой продукции на внутреннем рынке, поскольку регулярно получал данные государственной службы статистики о фактических ценах. Также он осознавал возможность приобретения продукции у украинских производителей, однако сознательно игнорировал этот факт.

В результате "Укрзализныця" переплатила за продукцию более 28,8 млн грн", — добавили там.

Эпизод 2

В то же время при участии упомянутого чиновника действовала еще одна схема.

"Продукты питания для нужд государства закупались по завышенным ценам у другой подконтрольной компании. Она же через свою фирму-посредника покупала продукцию у иностранного производителя (Турция) по рыночным ценам.

Как и в первом эпизоде, завышение цены происходило именно на этапе продажи продукции одной подконтрольной компанией другой. Таким образом, стоимость одного килограмма увеличивалась с 30 грн до 55 грн", — рассказали в НАБУ.

В Бюро отметили, что к схеме также присоединился действующий на тот момент заместитель министра экономики. Его роль, в частности, заключалась в сокрытии данных о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей.

В этом эпизоде "Укрзализныця" переплатила 35,1 млн грн. После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для легализации.

По итогам двух эпизодов сумма убытков достигла почти 64 млн грн.

О ком идет речь?

В августе 2023 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении первого заместителя министра аграрной политики Украины и бывшего заместителя министра экономики Украины в злоупотреблении при закупке продуктов питания.

Тогда должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия занимал Тарас Высоцкий.

По данным источников Цензор.НЕТ, экс-заместитель министра экономики, который является фигурантом дела, - Александр Грибан.

НАБУ Высоцкий Тарас Грибан Александр
Їм вже тісно на цих посадах, вони гарно показали що здатні більше красти, треба підвищити,
08.04.2026 10:50 Ответить
Поки таке лайно корупційне, як Насралов, ці двоє, та сотні їм подібних, «поплавських», будуть у судах «оформляти» оті з «доброчесністю від портнова», толку так і не буде в Україні!! Аналіз застосування законодавства та судової практики за 30 років, в Україні, це засвідчує!! Тільки Люстрація з вірьовкою, дієва і наочна, навпроти місця перебування на посадах отаких корупціонерів, мародерів, кабміндічів, рекетирів,: прихватизаторів, співаючих епштейнів, і т.і., сприятиме ПОСТУПОВОМУ виправленню ситуації в Україні!! Усе інше, то пустопорожні теревені людей з трибун, упродовж > 30 років !!
08.04.2026 11:53 Ответить
Вакс виправдає та вибачиться, на те він і був созданий і жернаков з вккс підібрав суддів, самий смак для крадіїв будь яких маштабів і посад.
08.04.2026 10:53 Ответить
Наживались ****** на горі і бідах України - може й понесуть покарання
08.04.2026 10:54 Ответить
Куди зелений скот не зайде,там крадіжка,мародерство і зрада
08.04.2026 11:08 Ответить
відслюнявлять "на ЗСУ" 100 грн ці два уйобка та й фсьо, далі крастимуть у під свірідкою-стЮарьдєссой завгоспа та кклоуна
08.04.2026 11:15 Ответить
 
 