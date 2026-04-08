Зловживання майже на 64 млн грн: справу щодо Висоцького та Грибана передано до суду, - НАБУ

До суду скеровано справу щодо ексзаступника міністра аграрної політики (наразі заступника міністра економіки, екології та сільського господарства та продовольства) Тараса Висоцького та ексзаступника міністра економіки Олександра Грибана, яких обвинувачують у зловживаннях на суму майже 64 млн гривень під час закупівлі АТ "Укрзалізниця" продуктів харчування для забезпечення потреб держави в умовах війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

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Епізод 1

У Бюро зазначили, що в березні 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ виникла нагальна потреба в закупівлі харчів для забезпечення критичних потреб держави в умовах воєнного стану.

"Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ "Укрзалізниця" продукції за значно завищеними цінами в обраної компанії.

Ця компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами в іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю. Вартість кілограма товару штучно збільшувалася орієнтовно на 150% (з 30 грн до 75 грн)", - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, топпосадовець "зловживаючи владою і службовим становищем, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переказ коштів на рахунок компанії".

"Водночас він знав реальну вартість такої продукції на внутрішньому ринку, оскільки регулярно отримував дані державної служби статистики щодо фактичних цін. Також він усвідомлював можливість придбання продукції в українських виробників, проте свідомо ігнорував цей факт.

У результаті Укрзалізниця переплатила за продукцію понад 28,8 млн грн", - додали там.

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Епізод 2

Водночас за участю згаданого посадовця діяла ще одна схема.

"Продукти харчування для потреб держави закуповувалися за завищеними цінами в іншої підконтрольної компанії. Вона ж через свою фірму-посередницю купувала продукцію в іноземного виробника (Туреччина) за ринковими цінами.

Як і в першому епізоді, завищення ціни відбувалося саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій. Таким чином, вартість одного кілограма збільшувалася з 30 грн до 55 грн", - розповіли в НАБУ.

У Бюро зазначили, що до схеми також долучився чинний на той момент заступник міністра економіки. Його роль, зокрема, полягала у приховуванні даних про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками.

У цьому епізоді Укрзалізниця переплатила 35,1 млн грн. Після отримання оплати гроші виводилися на закордонну компанію з ознаками фіктивності для легалізації.

За підсумком двох епізодів сума збитків сягнула майже 64 млн грн.

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Про кого йдеться?

У серпні 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття першого заступника міністра аграрної політики України та колишнього заступника міністра економіки України у зловживанні під час закупівлі продуктів харчування.

Тоді посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства обіймав Тарас Висоцький.

За даними джерел Цензор.НЕТ, ексзаступник міністра економіки, який є фігурантом справи, - Олександр Грибан.

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