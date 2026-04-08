Согласовываются сроки визита Сибиги в Китай, - МИД

Украина и Китай согласовывают даты визита министра иностранных дел Андрея Сибиги в Китай.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

Сейчас стороны ведут работу по согласованию сроков визита главы МИД Украины в Китай. По нашему мнению, этот визит, когда он состоится, должен стать важным элементом поддержания украинско-китайского диалога", — рассказал Тихий.

Как отметили в МИД, на повестке дня этого визита стояли вопросы более активного вовлечения Китая в международные усилия по прекращению военной агрессии РФ против Украины; активизация практического сотрудничества между странами в торгово-экономической и гуманитарной сферах и так далее.

"Но более подробную информацию и объявление о конкретных датах мы сообщим позже", — добавил пресс-секретарь.

Что предшествовало?

Стоит отметить, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с министром иностранных дел Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

Во время встречи Сибига подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на высшем уровне.

