Новости Отношения Украины и Китая
Согласовываются сроки визита Сибиги в Китай, - МИД

Украина и Китай согласовывают даты визита министра иностранных дел Андрея Сибиги в Китай.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сейчас стороны ведут работу по согласованию сроков визита главы МИД Украины в Китай. По нашему мнению, этот визит, когда он состоится, должен стать важным элементом поддержания украинско-китайского диалога", — рассказал Тихий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир в Украине должен быть достигнут путем переговоров, - Китай в Совбезе ООН

Как отметили в МИД, на повестке дня этого визита стояли вопросы более активного вовлечения Китая в международные усилия по прекращению военной агрессии РФ против Украины; активизация практического сотрудничества между странами в торгово-экономической и гуманитарной сферах и так далее.

"Но более подробную информацию и объявление о конкретных датах мы сообщим позже", — добавил пресс-секретарь.

Что предшествовало?

  • Стоит отметить, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с министром иностранных дел Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.
  • Во время встречи Сибига подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на высшем уровне.

Читайте также: Трамп хочет достичь мира в Украине, чтобы ослабить союз Китая и РФ, - Politico

Хіба до Китаю - він топить за кацапів - шо він хоче почути?
08.04.2026 14:06 Ответить
До Китаю можна та просто необхідно направити українського дипломата, але калібру накшалт Володимира Огризка. І то,не факт що справиться. І не тому,що слабкий,а тому що окрім суб'єкттвних,є ще й об'єктивні обставани.
08.04.2026 15:03 Ответить
 
 