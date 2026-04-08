УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13277 відвідувачів онлайн
Новини Відносини України та Китаю
969 2

Узгоджуються терміни візиту Сибіги до Китаю, - МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Україна та Китай узгоджують дати візиту міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Китаю.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив на брифінгу у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі 

Зараз сторони ведуть роботу щодо узгодження термінів візиту глави МЗС України до Китаю. На нашу думку, цей візит, коли він відбудеться, має стати важливим елементом підтримання українсько-китайського діалогу", - розповів Тихий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир в Україні має бути досягнутий через переговори, - Китай у Радбезі ООН

Як зазначили в МЗС, на порядку денному цього візиту було би питання більш активного залучення Китаю до міжнародних зусиль з припинення військової агресії РФ проти України; активізація практичної співпраці між країнами у торговельно-економічній і гуманітарній сферах і так далі.

"Але більше деталей і оголошення про конкретні дати будемо комунікувати згодом", - додав речник.

Що передувало?

  • Варто зазначити, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із міністром закордонних справ Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки у лютому.
  • Під час зустрічі Сибіга підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні.

Також читайте: Трамп хоче досягти миру в Україні, щоб послабити союз Китаю та РФ, - Politico

Автор: 

Китай (5317) МЗС (4355) Сибіга Андрій (1048)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 