Узгоджуються терміни візиту Сибіги до Китаю, - МЗС

Україна та Китай узгоджують дати візиту міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Китаю.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив на брифінгу у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Перші деталі

Зараз сторони ведуть роботу щодо узгодження термінів візиту глави МЗС України до Китаю. На нашу думку, цей візит, коли він відбудеться, має стати важливим елементом підтримання українсько-китайського діалогу", - розповів Тихий.

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Як зазначили в МЗС, на порядку денному цього візиту було би питання більш активного залучення Китаю до міжнародних зусиль з припинення військової агресії РФ проти України; активізація практичної співпраці між країнами у торговельно-економічній і гуманітарній сферах і так далі.

"Але більше деталей і оголошення про конкретні дати будемо комунікувати згодом", - додав речник.

Що передувало?

Варто зазначити, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із міністром закордонних справ Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки у лютому.

Під час зустрічі Сибіга підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні.

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