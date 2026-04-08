В Литве готовят новые санкции: ограничения для россиян и белорусов могут существенно ужесточиться

Комитет Сейма Литвы по иностранным делам обратился к правительству с просьбой подготовить новый законопроект о расширении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси.

Что решили в Сейме

Комитет единогласно поддержал предложение правительства продлить действующие санкции в отношении граждан России и Беларуси до 2028 года.

Впрочем, парламентарии считают, что существующие ограничения являются недостаточными и требуют ужесточения.

Читайте: После удара по Одессе Эстония призвала усилить санкции против РФ

Какие ограничения предлагают

Литовские консерваторы предложили ряд дополнительных мер:

уравнять санкции для граждан России и Беларуси;

приостановить выдачу новых видов на жительство для белорусов;

ограничить поездки в Россию и Беларусь;

разрешить покупку недвижимости только постоянным жителям Литвы;

запретить приобретение жилья вблизи стратегических объектов.

Читайте также: Литва планирует создать оборонную зону на границе с Беларусью и Калининградом

Почему решение отложили

Несмотря на поддержку идей, комитет пока не одобрил эти предложения.

Причина – согласно законодательства, только правительство имеет право инициировать новые санкционные ограничения.

Председатель комитета Ремигиюс Мотузас заявил, что правительство попросят оценить предложенные изменения и подготовить собственный законопроект о санкциях в связи с войной против Украины.

В свою очередь, консерватор Аудронюс Ажубалис выразил удивление тем, что Литва до сих пор по-разному подходит к гражданам России и Беларуси, несмотря на существующие общественные настроения относительно их связей с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Литвы Каунас отправляется в Украину для развития оборонного сотрудничества