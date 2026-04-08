В Литве готовят новые санкции: ограничения для россиян и белорусов могут существенно ужесточиться
Комитет Сейма Литвы по иностранным делам обратился к правительству с просьбой подготовить новый законопроект о расширении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.
Что решили в Сейме
Комитет единогласно поддержал предложение правительства продлить действующие санкции в отношении граждан России и Беларуси до 2028 года.
Впрочем, парламентарии считают, что существующие ограничения являются недостаточными и требуют ужесточения.
Какие ограничения предлагают
Литовские консерваторы предложили ряд дополнительных мер:
- уравнять санкции для граждан России и Беларуси;
- приостановить выдачу новых видов на жительство для белорусов;
- ограничить поездки в Россию и Беларусь;
- разрешить покупку недвижимости только постоянным жителям Литвы;
- запретить приобретение жилья вблизи стратегических объектов.
Почему решение отложили
Несмотря на поддержку идей, комитет пока не одобрил эти предложения.
Причина – согласно законодательства, только правительство имеет право инициировать новые санкционные ограничения.
Председатель комитета Ремигиюс Мотузас заявил, что правительство попросят оценить предложенные изменения и подготовить собственный законопроект о санкциях в связи с войной против Украины.
В свою очередь, консерватор Аудронюс Ажубалис выразил удивление тем, что Литва до сих пор по-разному подходит к гражданам России и Беларуси, несмотря на существующие общественные настроения относительно их связей с РФ.
