В Литве готовят новые санкции: ограничения для россиян и белорусов могут существенно ужесточиться

В Сейме Литвы считают действующие санкции против россиян и белорусов недостаточными и призывают правительство действовать

Комитет Сейма Литвы по иностранным делам обратился к правительству с просьбой подготовить новый законопроект о расширении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

Что решили в Сейме

Комитет единогласно поддержал предложение правительства продлить действующие санкции в отношении граждан России и Беларуси до 2028 года.

Впрочем, парламентарии считают, что существующие ограничения являются недостаточными и требуют ужесточения.

Какие ограничения предлагают

Литовские консерваторы предложили ряд дополнительных мер: 

  • уравнять санкции для граждан России и Беларуси;
  • приостановить выдачу новых видов на жительство для белорусов;
  •  ограничить поездки в Россию и Беларусь;
  •  разрешить покупку недвижимости только постоянным жителям Литвы;
  • запретить приобретение жилья вблизи стратегических объектов.

Почему решение отложили

Несмотря на поддержку идей, комитет пока не одобрил эти предложения.

Причина – согласно законодательства, только правительство имеет право инициировать новые санкционные ограничения.

Председатель комитета Ремигиюс Мотузас заявил, что правительство попросят оценить предложенные изменения и подготовить собственный законопроект о санкциях в связи с войной против Украины.

В свою очередь, консерватор Аудронюс Ажубалис выразил удивление тем, что Литва до сих пор по-разному подходит к гражданам России и Беларуси, несмотря на существующие общественные настроения относительно их связей с РФ.

