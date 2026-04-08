У Литві готують нові санкції: обмеження для росіян і білорусів можуть суттєво посилити

Комітет Сейму Литви з питань закордонних справ звернувся до уряду з проханням підготувати новий законопроєкт щодо розширення національних санкцій проти громадян Росії та Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що вирішили у Сеймі

Комітет одностайно підтримав пропозицію уряду продовжити чинні санкції для громадян Росії та Білорусі до 2028 року.

Втім, парламентарі вважають, що наявні обмеження є недостатніми та потребують посилення.

Читайте: Після удару по Одесі Естонія закликала посилити санкції проти РФ

Які обмеження пропонують

Литовські консерватори запропонували низку додаткових заходів:

зрівняти санкції для громадян Росії та Білорусі;

призупинити видачу нових дозволів на проживання для білорусів;

обмежити поїздки до Росії та Білорусі;

дозволити купівлю нерухомості лише постійним мешканцям Литви;

заборонити придбання житла поблизу стратегічних об’єктів.

Також читайте: Литва планує створити оборонну зону на кордоні з Білоруссю та Калінінградом

Чому рішення відклали

Попри підтримку ідей, комітет поки не схвалив ці пропозиції.

Причина – згідно із законодавством, лише уряд має право ініціювати нові санкційні обмеження.

Голова комітету Ремігіюс Мотузас заявив, що уряд попросять оцінити запропоновані зміни та підготувати власний законопроєкт щодо санкцій у зв’язку з війною проти України.

Своєю чергою консерватор Аудронюс Ажубаліс висловив здивування тим, що Литва досі по-різному підходить до громадян Росії та Білорусі, попри наявні суспільні настрої щодо їхніх зв’язків із РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Литви Каунас вирушає до України для розвитку оборонної співпраці