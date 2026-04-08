У Литві готують нові санкції: обмеження для росіян і білорусів можуть суттєво посилити
Комітет Сейму Литви з питань закордонних справ звернувся до уряду з проханням підготувати новий законопроєкт щодо розширення національних санкцій проти громадян Росії та Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LRT.
Що вирішили у Сеймі
Комітет одностайно підтримав пропозицію уряду продовжити чинні санкції для громадян Росії та Білорусі до 2028 року.
Втім, парламентарі вважають, що наявні обмеження є недостатніми та потребують посилення.
Які обмеження пропонують
Литовські консерватори запропонували низку додаткових заходів:
- зрівняти санкції для громадян Росії та Білорусі;
- призупинити видачу нових дозволів на проживання для білорусів;
- обмежити поїздки до Росії та Білорусі;
- дозволити купівлю нерухомості лише постійним мешканцям Литви;
- заборонити придбання житла поблизу стратегічних об’єктів.
Чому рішення відклали
Попри підтримку ідей, комітет поки не схвалив ці пропозиції.
Причина – згідно із законодавством, лише уряд має право ініціювати нові санкційні обмеження.
Голова комітету Ремігіюс Мотузас заявив, що уряд попросять оцінити запропоновані зміни та підготувати власний законопроєкт щодо санкцій у зв’язку з війною проти України.
Своєю чергою консерватор Аудронюс Ажубаліс висловив здивування тим, що Литва досі по-різному підходить до громадян Росії та Білорусі, попри наявні суспільні настрої щодо їхніх зв’язків із РФ.
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