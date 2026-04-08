В "Дії" запустили образовательный курс "оператор генератора"

На платформе "Дія.Освіта" запущен новый курс "Оператор генератора", который будет обучать безопасной работе с оборудованием во время отключений электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Министерства цифровой трансформации Украины.

Курс ориентирован в первую очередь на работников коммунальных предприятий, но учебные материалы открыты для всех желающих. Его цель — научить правильно подключать генераторы к базовым станциям мобильной связи, чтобы обеспечить стабильную работу сети во время отключений электроэнергии.

Как проходит обучение и сертификация

Программа курса содержит пошаговые инструкции по работе с генераторами. Участники изучают алгоритм действий, правила безопасности и зоны ответственности при подключении оборудования.

После прохождения теоретической части предусмотрено тестирование. Оно состоит из 30 вопросов и длится до 25 минут.

"После успешной сдачи теста специалист получает именной сертификат, который действует в течение одного года", — отмечают в Минцифры.

Получить сертификат могут только работники коммунальных предприятий. Повторно его выдать невозможно.

Зачем запускают курс и как это повлияет на связь

В Минцифры объясняют, что курс создан в рамках правительственного решения, принятого в ноябре 2025 года. Оно позволяет местным властям и коммунальным предприятиям поддерживать мобильную связь во время отключений электроэнергии.

Сейчас около 92% базовых станций могут работать автономно до восьми часов. После разрядки аккумуляторов используются генераторы, которые позволяют обеспечить связь более 72 часов.

Также сообщается, что мобильные операторы уже закупили около 15 тысяч генераторов. Большинство из них уже доставлено в Украину и готово к использованию.

Образовательный курс реализован совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственной службой Украины по вопросам труда.

