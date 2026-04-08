У "Дії" запустили освітній курс "Оператор генератора"

На платформі "Дія.Освіта" запустили новий курс "Оператор генератора", який навчатиме безпечної роботи з обладнанням під час відключень електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у релізі Міністерстві цифрової трансформації України.

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Курс орієнтований насамперед на працівників комунальних підприємств, але навчальні матеріали відкриті для всіх охочих. Його мета — навчити правильно підключати генератори до базових станцій мобільного зв’язку, щоб забезпечити стабільну роботу мережі під час блекаутів.

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Як працює навчання та сертифікація

Програма курсу містить покрокові інструкції щодо роботи з генераторами. Учасники вивчають алгоритм дій, правила безпеки та зони відповідальності під час підключення обладнання.

Після проходження теоретичної частини передбачене тестування. Воно складається з 30 запитань і триває до 25 хвилин.

"Після успішного складання тесту фахівець отримує іменний сертифікат, який діє протягом одного року", — зазначають у Мінцифри.

Отримати сертифікат можуть лише працівники комунальних підприємств. Повторно його видати неможливо.

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Навіщо запуск курсу та як це вплине на зв’язок

У Мінцифри пояснюють, що курс створено в межах урядового рішення, ухваленого у листопаді 2025 року. Воно дозволяє місцевій владі та комунальним підприємствам підтримувати мобільний зв’язок під час відключень електроенергії.

Наразі близько 92% базових станцій можуть працювати автономно до восьми годин. Після розрядження акумуляторів використовуються генератори, які дозволяють забезпечити зв’язок понад 72 години.

Також повідомляється, що мобільні оператори вже закупили близько 15 тисяч генераторів. Більшість із них уже доставлено в Україну та готові до використання.

Освітній курс реалізовано спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державною службою України з питань праці.

Раніше ми повідомляли, що 9 квітня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

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