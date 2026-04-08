В США недовольны подходом Европы к войне в Украине

Вице-президент США Джей Ди Венс выразил разочарование действиями европейских лидеров в контексте войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian по итогам его выступления в Будапеште.

По словам американского вице-президента, часть политического руководства Европы не демонстрирует достаточной заинтересованности в завершении войны. Он отметил, что США ожидали более активной позиции от союзников.

Читайте также: Украина и Россия фактически "торгуются" за несколько квадратных километров территории, — Венс

Критика европейских лидеров

Вице-президент США подчеркнул, что лишь отдельные политики демонстрируют конструктивный подход. Среди них он упомянул премьер-министра Италии Джорджию Мелони, а также отдельные западноевропейские столицы, которые, по его словам, работают над вопросом "за кулисами".

Отдельно Венс отметил роль премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что именно он помог США лучше понять ситуацию.

В то же время политик подчеркнул, что процесс урегулирования войны зависит не только от международных партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Орбан сделали больше всего, чтобы завершить войну в Украине, — Венс

Позиция США относительно переговоров

Венс заявил, что работа над завершением войны будет продолжаться, однако ключевые решения должны принимать сами стороны конфликта — Украина и Россия.

"Что я бы сказал и россиянам, и украинцам, так это то, что сейчас мы говорим о торгах за несколько квадратных километров территории. Стоит ли это потери сотен тысяч людей? Мы считаем, что нет. Но для танго нужны двое", — отметил он.

По его словам, США вместе с Дональдом Трампом продолжат работать над мирным урегулированием. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон может лишь способствовать диалогу.

Венс добавил, что окончательное решение зависит от готовности Киева и Москвы к компромиссам и переговорам.

Читайте также: Трамп по телефону поддержал Орбана на митинге в Будапеште