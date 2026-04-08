В США недовольны подходом Европы к войне в Украине
Вице-президент США Джей Ди Венс выразил разочарование действиями европейских лидеров в контексте войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian по итогам его выступления в Будапеште.
По словам американского вице-президента, часть политического руководства Европы не демонстрирует достаточной заинтересованности в завершении войны. Он отметил, что США ожидали более активной позиции от союзников.
Критика европейских лидеров
Вице-президент США подчеркнул, что лишь отдельные политики демонстрируют конструктивный подход. Среди них он упомянул премьер-министра Италии Джорджию Мелони, а также отдельные западноевропейские столицы, которые, по его словам, работают над вопросом "за кулисами".
Отдельно Венс отметил роль премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что именно он помог США лучше понять ситуацию.
В то же время политик подчеркнул, что процесс урегулирования войны зависит не только от международных партнеров.
Позиция США относительно переговоров
Венс заявил, что работа над завершением войны будет продолжаться, однако ключевые решения должны принимать сами стороны конфликта — Украина и Россия.
"Что я бы сказал и россиянам, и украинцам, так это то, что сейчас мы говорим о торгах за несколько квадратных километров территории. Стоит ли это потери сотен тысяч людей? Мы считаем, что нет. Но для танго нужны двое", — отметил он.
По его словам, США вместе с Дональдом Трампом продолжат работать над мирным урегулированием. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон может лишь способствовать диалогу.
Венс добавил, что окончательное решение зависит от готовности Киева и Москвы к компромиссам и переговорам.
- Ранее вице-президент США прокомментировал ход переговоров между Украиной и Россией. По его словам, Украина и Россия фактически "торгуются" за несколько квадратных километров территории.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
європа не зацікавлена в завершенні війни.
Политически, экономически , ментально и вообще из стремления, присущего ей и нам спокойствию, чистоте и порядку.
Но не заинтересованы две партии: ***** и ********. Бо конец войны - конец созданным ими ( очень похожими, кстати) системам и им лично.
