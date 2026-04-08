Новости
2 988 33

В США недовольны подходом Европы к войне в Украине

Венс критикует Европу за позицию по войне в Украине

Вице-президент США Джей Ди Венс выразил разочарование действиями европейских лидеров в контексте войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian по итогам его выступления в Будапеште.

По словам американского вице-президента, часть политического руководства Европы не демонстрирует достаточной заинтересованности в завершении войны. Он отметил, что США ожидали более активной позиции от союзников.

Читайте также: Украина и Россия фактически "торгуются" за несколько квадратных километров территории, — Венс

Критика европейских лидеров

Вице-президент США подчеркнул, что лишь отдельные политики демонстрируют конструктивный подход. Среди них он упомянул премьер-министра Италии Джорджию Мелони, а также отдельные западноевропейские столицы, которые, по его словам, работают над вопросом "за кулисами".

Отдельно Венс отметил роль премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что именно он помог США лучше понять ситуацию.

В то же время политик подчеркнул, что процесс урегулирования войны зависит не только от международных партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Орбан сделали больше всего, чтобы завершить войну в Украине, — Венс

Позиция США относительно переговоров

Венс заявил, что работа над завершением войны будет продолжаться, однако ключевые решения должны принимать сами стороны конфликта — Украина и Россия.

"Что я бы сказал и россиянам, и украинцам, так это то, что сейчас мы говорим о торгах за несколько квадратных километров территории. Стоит ли это потери сотен тысяч людей? Мы считаем, что нет. Но для танго нужны двое", — отметил он.

По его словам, США вместе с Дональдом Трампом продолжат работать над мирным урегулированием. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон может лишь способствовать диалогу.

Венс добавил, что окончательное решение зависит от готовности Киева и Москвы к компромиссам и переговорам.

Читайте также: Трамп по телефону поддержал Орбана на митинге в Будапеште

Топ комментарии
Шо пітух крашений? Не вимагають здачі територій і в рабство *****? Йди посмокчи в лаврова
показать весь комментарий
08.04.2026 20:43 Ответить
не вимагають, всього лиш готові перетворити Україну на руїни, для свого захисту.
показать весь комментарий
08.04.2026 20:53 Ответить
Півень. Хоч проти півнів не маю нічого поганого
показать весь комментарий
08.04.2026 21:13 Ответить
він каже що Європа мало зброї дає і гроші ніяк не дасть. а ти нафантазувало те що тобі хочеться.
показать весь комментарий
08.04.2026 21:29 Ответить
Нагадай з 3024 року з грудня хто платить за зброю? Трусмп с пєдіком?
показать весь комментарий
08.04.2026 21:45 Ответить
Запитайте в цього мальованого покидька що він має наувазі під словом ,,закінчення,,(війни).
показать весь комментарий
08.04.2026 20:45 Ответить
)))))))) НЕ ПОСТЕЛИЛИ ЧЕРВОНУ ДОРІЖКУ ПУТІНУ?))))

Чмо і проституки - такого США не було в історії ніколи
показать весь комментарий
08.04.2026 20:45 Ответить
Ну правду ж сказав.
європа не зацікавлена в завершенні війни.
показать весь комментарий
08.04.2026 20:46 Ответить
"завершення війни" від ді джея - це як "справедливий мир" від зе-гевари, звучить напрочуд солоденько, але не має можливого втілення наяву...
показать весь комментарий
08.04.2026 20:54 Ответить
Больше, чем кто бы то ни был, кроме Украины , разумеется, Европа заинтересована в окончании этой войны.
Политически, экономически , ментально и вообще из стремления, присущего ей и нам спокойствию, чистоте и порядку.

Но не заинтересованы две партии: ***** и ********. Бо конец войны - конец созданным ими ( очень похожими, кстати) системам и им лично.
показать весь комментарий
08.04.2026 21:02 Ответить
Категорія - рафінований демагог
показать весь комментарий
08.04.2026 20:47 Ответить
в адміністрації трампа нова посада - мальчік па визаву.
показать весь комментарий
08.04.2026 20:47 Ответить
У мене таке враження но плювала Європа не незадоволенність сша. А завтра Європі буде насрати на незадоволенність сша.
показать весь комментарий
08.04.2026 20:48 Ответить
Ну якщо Орбан "допоміг зрозуміти ситуацію" - тоді просто йдіть на ***! Мало вам Іран ***** ввалив, треба було більше.
показать весь комментарий
08.04.2026 20:49 Ответить
Рузвельт таки був правий - не може бути Барига державником, бо власна кишеня править всіма його діями.
показать весь комментарий
08.04.2026 20:51 Ответить
Саме тому в Україні п'ятого президента не обрали шостим президентом. А залишили назавжди, півшостим.)
показать весь комментарий
08.04.2026 21:06 Ответить
Не "У США" а "JD Vance" незадоволений.
показать весь комментарий
08.04.2026 20:53 Ответить
То спитай кацапів чи їм потрібні кілька кв км - шо ти гониш
показать весь комментарий
08.04.2026 20:54 Ответить
А за що відповідає цей Венс на своїй посаді? Аж ні-за-що! Він просто запасний, якщо трампона таки усунуть (фізично чи в інший спосіб). Все, що робить Венс - це трампон і його ініціативи/наративи/бажання - не більше. Ну а слухати трампона (в даному випадку через рот Венса) - справа для лікарів.
ІМХО
показать весь комментарий
08.04.2026 20:55 Ответить
Вимикач цивілізацій прислав з текстом цього ...пенса)
показать весь комментарий
08.04.2026 20:56 Ответить
Венс називає те, що зараз відбувається на Близькому Сході "Війна в Ізраїлі"?
показать весь комментарий
08.04.2026 20:56 Ответить
Швидше б вибори - доки вони будуть дуркувати
показать весь комментарий
08.04.2026 20:57 Ответить
дем та респ партії США підтримую політику Трампа.
показать весь комментарий
08.04.2026 21:03 Ответить
Нам потрібні вибори(Залужного)
показать весь комментарий
08.04.2026 21:30 Ответить
А це випадково не той Залужний, який у здоровому глузді і при пам'яті, став найкращим другом Труханова та Ківалова?
показать весь комментарий
08.04.2026 21:43 Ответить
Венс ніяк не може зрозуміти, що Європі вигідна підтримка України з метою своєї ж безпеки.
Як і Ізраїлю потрібна підтримка США у війні з Іраном.
показать весь комментарий
08.04.2026 20:59 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2026 21:06 Ответить
США перетворюються в головний дестабілізатор світу!
показать весь комментарий
08.04.2026 21:11 Ответить
Раз Орбан главный "специалист" по вопросу, то канешна...
показать весь комментарий
08.04.2026 21:26 Ответить
Хай Ді-Джей крутить платівки.
показать весь комментарий
08.04.2026 21:31 Ответить
Говорящие, крашенные глаза Трампа.
показать весь комментарий
08.04.2026 21:32 Ответить
Прослідковується антиєвропейська політика через маріонеточну угорщину, думаю що орбан вже в такій сраці, що аж Венца прислали, значить у орбана дуже кепські справи. Будуть фальсифікувати вибори, бо надто багато уваги.
показать весь комментарий
08.04.2026 21:39 Ответить
 
 