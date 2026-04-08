У США незадоволені підходом Європи до війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про розчарування діями європейських лідерів у контексті війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Guardian за підсумками його виступу в Будапешт.

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За словами американського віцепрезидента, частина політичного керівництва Європи не демонструє достатньої зацікавленості у завершенні війни. Він зазначив, що США очікували більш активної позиції від союзників.

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Критика європейських лідерів

Віцепрезидент США підкреслив, що лише окремі політики демонструють конструктивний підхід. Серед них він згадав прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, а також окремі західноєвропейські столиці, які, за його словами, працюють над питанням "за лаштунками".

Окремо Венс відзначив роль прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що саме він допоміг США краще зрозуміти ситуацію.

Водночас політик наголосив, що процес врегулювання війни залежить не лише від міжнародних партнерів.

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Позиція США щодо переговорів

Венс заявив, що робота над завершенням війни триватиме, однак ключові рішення мають ухвалювати самі сторони конфлікту — Україна та Росія.

"Що я б сказав і росіянам, і українцям, так це те, що зараз ми говоримо про торги щодо кількох квадратних кілометрів території. Чи варто це втрат сотень тисяч людей? Ми вважаємо, що ні. Але для танго потрібні двоє", — зазначив він.

За його словами, США разом із Дональдом Трампом продовжать працювати над мирним врегулюванням. Водночас він підкреслив, що Вашингтон може лише сприяти діалогу.

Венс додав, що остаточне рішення залежить від готовності Києва та Москви до компромісів і переговорів.

Раніше віцепрезидент США прокоментував хід переговорів між Україною та Росією. За його словами, Україна та Росія фактично "торгуються" за кілька квадратних кілометрів території.

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