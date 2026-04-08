Украинские дроны-перехватчики сбили более 33 тысяч вражеских БПЛА за март — вдвое больше, чем за февраль, — Федоров

В марте украинские дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч российских беспилотников различных типов — вдвое больше, чем месяцем ранее. При этом одной из ключевых задач остается противодействие скоростным реактивным дронам типа Shahed.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Встреча с производителями дронов-перехватчиков

"Встретился с производителями дронов-перехватчиков, чтобы получить фидбек от рынка и определить следующие шаги для защиты неба", — сообщил Федоров.

Дроны-перехватчики — украинская инновация, которая уже стала ключевой частью нашей ПВО. Только в марте перехватчики сбили более 33 000 вражеских БПЛА различного типа, в частности шахеды, герберы, молнии, Zala, орланы и другие. Это вдвое больше, чем в предыдущем месяце.

Ключевой вызов — реактивные "Шахеды"

Враг расширяет их применение, скорость растет, перехват усложняется. Наша задача — найти технологическое решение. Вместе с производителями проанализировали продукты и их готовность, определили узкие места и синхронизировали действия для быстрого масштабирования.

Недавно Brave1 поддержал 12 технологий в рамках совместной с ЕС грантовой программы EU4UA Defence Tech — компании получат до 150 тысяч евро на разработку скоростных перехватчиков (450+ км/ч) и современных систем противодействия воздушным целям.

Отдельно по поручению Президента обсудили системные вопросы: заключение контрактов на 2026 год, обучение пилотов, полигоны для тестирования, дефицит наземных станций, экспорт, обновление критериев оценки эффективности в Армии дронов. Бонус. По каждой проблеме готовим решение.

Смотрите также: Операторы дронов группы "Фигас" ВСУ сбили дронами-перехватчиками STING пять российских "Шахедов". ВИДЕО

Для создания и развития рынка перехватчиков наша команда предприняла ряд системных шагов:

запустили уникальную модель вознаграждения компаний за перехват шахидов. Именно в рамках этого эксперимента впервые сбит "Шахед" дроном-перехватчиком;

с 2024 года Brave1 выдал более 40 грантов производителям; сегодня в кластере около 100 производителей дронов-перехватчиков;

запустили Brave1 Dataroom — платформу для обучения и валидации моделей искусственного интеллекта. Сейчас более 30 компаний тестируют, валидируют и обучают более 50 моделей ИИ для обнаружения и перехвата воздушных целей в разное время суток и в различных погодных условиях.

Читайте также: Пилоты Сил обороны перехватчиками STING сбили российский "Шахед", мастерски попав в винт БПЛА. ВИДЕО

Во время встречи для производителей поставил две ключевые задачи:

1. Разработать и масштабировать технологии реактивных дронов-перехватчиков для противодействия реактивным "Шахедам".

2. Разработать альтернативные системы донаведения для работы в сложных метеорологических условиях.

"Государство на условиях прозрачного рынка готово быстро закупать новые технологии у производителей, которые эффективно выполнят эти задачи и защитят украинское небо", — отметил Федоров.

Смотрите также: Пилоты 57-й бригады сбили 6 БПЛА противника дронами-перехватчиками "STING". ВИДЕО