Украинские дроны-перехватчики сбили более 33 тысяч вражеских БПЛА за март — вдвое больше, чем за февраль, — Федоров
В марте украинские дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч российских беспилотников различных типов — вдвое больше, чем месяцем ранее. При этом одной из ключевых задач остается противодействие скоростным реактивным дронам типа Shahed.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Встреча с производителями дронов-перехватчиков
"Встретился с производителями дронов-перехватчиков, чтобы получить фидбек от рынка и определить следующие шаги для защиты неба", — сообщил Федоров.
Дроны-перехватчики — украинская инновация, которая уже стала ключевой частью нашей ПВО. Только в марте перехватчики сбили более 33 000 вражеских БПЛА различного типа, в частности шахеды, герберы, молнии, Zala, орланы и другие. Это вдвое больше, чем в предыдущем месяце.
Ключевой вызов — реактивные "Шахеды"
Враг расширяет их применение, скорость растет, перехват усложняется. Наша задача — найти технологическое решение. Вместе с производителями проанализировали продукты и их готовность, определили узкие места и синхронизировали действия для быстрого масштабирования.
Недавно Brave1 поддержал 12 технологий в рамках совместной с ЕС грантовой программы EU4UA Defence Tech — компании получат до 150 тысяч евро на разработку скоростных перехватчиков (450+ км/ч) и современных систем противодействия воздушным целям.
Отдельно по поручению Президента обсудили системные вопросы: заключение контрактов на 2026 год, обучение пилотов, полигоны для тестирования, дефицит наземных станций, экспорт, обновление критериев оценки эффективности в Армии дронов. Бонус. По каждой проблеме готовим решение.
Для создания и развития рынка перехватчиков наша команда предприняла ряд системных шагов:
- запустили уникальную модель вознаграждения компаний за перехват шахидов. Именно в рамках этого эксперимента впервые сбит "Шахед" дроном-перехватчиком;
- с 2024 года Brave1 выдал более 40 грантов производителям; сегодня в кластере около 100 производителей дронов-перехватчиков;
- запустили Brave1 Dataroom — платформу для обучения и валидации моделей искусственного интеллекта. Сейчас более 30 компаний тестируют, валидируют и обучают более 50 моделей ИИ для обнаружения и перехвата воздушных целей в разное время суток и в различных погодных условиях.
Во время встречи для производителей поставил две ключевые задачи:
1. Разработать и масштабировать технологии реактивных дронов-перехватчиков для противодействия реактивным "Шахедам".
2. Разработать альтернативные системы донаведения для работы в сложных метеорологических условиях.
"Государство на условиях прозрачного рынка готово быстро закупать новые технологии у производителей, которые эффективно выполнят эти задачи и защитят украинское небо", — отметил Федоров.
