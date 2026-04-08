Українські дрони-перехоплювачі збили понад 33 тисячі ворожих БпЛА за березень - удвічі більше, ніж за лютий, - Федоров

У березні українські дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі російських безпілотників різних типів — удвічі більше, ніж місяцем раніше. Водночас одним із ключових викликів залишається протидія швидкісним реактивним дронам типу Shahed.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч з виробниками дронів-перехоплювачів

"Зустрівся з виробниками дронів-перехоплювачів, щоб отримати фідбек від ринку та визначити наступні кроки для захисту неба", - повідомив Федоров.

Дрони-перехоплювачі — українська інновація, яка вже стала ключовою частиною нашої ППО. Лише в березні перехоплювачі збили понад 33 000 ворожих БпЛА різного типу, зокрема шахеди, гербери, молнії, Zala, орлани та інші. Це вдвічі більше, ніж минулого місяця.

Ключовий виклик — реактивні шахеди

Ворог масштабує їх застосування, швидкість зростає, перехоплення ускладнюється. Наше завдання — знайти технологічне рішення. Разом із виробниками проаналізували продукти та їх готовність, визначили вузькі місця й синхронізували дії для швидкого масштабування.

Нещодавно Brave1 підтримав 12 технологій у межах спільної з ЄС грантової програми EU4UA Defence Tech — компанії отримають до 150 тисяч євро на розробку швидкісних перехоплювачів (450+ км/год) та сучасних систем протидії повітряним цілям.

Окремо за завданням Президента обговорили системні питання: контрактування на 2026 рік, навчання пілотів, полігони для тестування, дефіцит наземних станцій, експорт, оновлення критеріїв оцінки ефективності в Армії дронів.Бонус. За кожною проблемою готуємо рішення.

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Для створення та розвитку ринку перехоплювачів наша команда зробила низку системних кроків:

запустили унікальну модель винагородження компаній за перехоплення шахедів. Саме в межах цього експерименту вперше збито шахед дроном-перехоплювачем;

з 2024 року Brave1 видав понад 40 грантів виробникам; сьогодні в кластері близько 100 виробників дронів-перехоплювачів;

запустили Brave1 Dataroom — платформу для тренування та валідацій моделей штучного інтелекту. Наразі понад 30 компаній тестують, валідують та тренують 50+ моделей ШІ для виявлення й перехоплення повітряних цілей у різну пору дня та в різних погодних умовах.

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Під час зустрічі для виробників поставив два ключові завдання:

1. Розробити та масштабувати технології реактивних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам.

2. Розробити альтернативні системи донаведення для роботи в складних метеорологічних умовах.

"Держава на умовах прозорого ринку готова швидко купувати нові технології у виробників, які ефективно виконають ці завдання та захистять українське небо", - зазначив Федоров.

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