Глава Минздрава Литвы Якубаускене пообещала отправить своего заместителя на работу в Украину, поскольку он не смог ответить, чей Крым

Министр здравоохранения Литвы анонсировала командировку своего заместителя в Украину

Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене заявила, что планирует отправить своего нового заместителя Арномедаса Галдикаса на работу в Украину после того, как он не смог четко ответить на вопрос, кому принадлежит Крым.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали скандала

Политик столкнулся с критикой после того, как в интервью телеканалу LRT не смог сразу заявить, что Крым принадлежит Украине. В Литве этот вопрос часто используется как лакмусовая бумажка для проверки позиции человека по поводу российской агрессии.

"Я не знаю, кому принадлежит Крым, какова цель этого вопроса?" — сказал он.

Когда на него надавили, он ответил: "Хорошо, тогда Украине".

Чиновника отправят в Украину

Глава Минздрава страны сообщила, что отправит своего заместителя "работать в Украину".

"Мы отправим нашего заместителя министра на работу в Украину. Я уже вчера сказала ему, что ему придется поехать", – сказала Якубаускене.

Она отметила, что решение было принято после обсуждения с премьер-министром Ингой Ругинене.

В то же время чиновница не уточнила, когда Галдикас отправится в Украину и какие обязанности он будет выполнять.

Похожие скандалы

  • Напомним, что в октябре 2025 года глава Минкульта Литвы Игнотас Адомавичюс заявил о решении уйти в отставку после того, как не смог в интервью однозначно ответить на вопрос журналистки об Украине и о принадлежности временно оккупированного Крыма.
  • Впоследствии президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отставке министра культуры Игнотаса Адомавичюса, который не смог ответить, чей Крым.

Автор: 

Крым Литва оккупация
Новий термін: "Заслання в Україну"?
Пані точно цього хотіла?
08.04.2026 22:48 Ответить
Хз. Побегает в бомбоубежище, мб и проникнется. Возможная логика).
08.04.2026 23:00 Ответить
Коли повернеться назад, спитайте його "путін хто?"...
Тестове питання, щодо гарно засвоєної програми...)))
08.04.2026 22:53 Ответить
Глава МОЗ Литви повинна була пообіцяти відправити свого заступника на роботу в Магадан (там і географію вивчить).
08.04.2026 22:58 Ответить
А по суті, єврей зеленський відмовився від Криму. Питання Криму більше не стоїть в жодних перемовинах чи угодах
08.04.2026 23:08 Ответить
той, хто тебе зґвалтував був євреєм?
08.04.2026 23:23 Ответить
 
 