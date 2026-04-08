Глава Минздрава Литвы Якубаускене пообещала отправить своего заместителя на работу в Украину, поскольку он не смог ответить, чей Крым
Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене заявила, что планирует отправить своего нового заместителя Арномедаса Галдикаса на работу в Украину после того, как он не смог четко ответить на вопрос, кому принадлежит Крым.
Об этом пишет литовский вещатель LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали скандала
Политик столкнулся с критикой после того, как в интервью телеканалу LRT не смог сразу заявить, что Крым принадлежит Украине. В Литве этот вопрос часто используется как лакмусовая бумажка для проверки позиции человека по поводу российской агрессии.
"Я не знаю, кому принадлежит Крым, какова цель этого вопроса?" — сказал он.
Когда на него надавили, он ответил: "Хорошо, тогда Украине".
Чиновника отправят в Украину
Глава Минздрава страны сообщила, что отправит своего заместителя "работать в Украину".
"Мы отправим нашего заместителя министра на работу в Украину. Я уже вчера сказала ему, что ему придется поехать", – сказала Якубаускене.
Она отметила, что решение было принято после обсуждения с премьер-министром Ингой Ругинене.
В то же время чиновница не уточнила, когда Галдикас отправится в Украину и какие обязанности он будет выполнять.
Похожие скандалы
- Напомним, что в октябре 2025 года глава Минкульта Литвы Игнотас Адомавичюс заявил о решении уйти в отставку после того, как не смог в интервью однозначно ответить на вопрос журналистки об Украине и о принадлежности временно оккупированного Крыма.
- Впоследствии президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отставке министра культуры Игнотаса Адомавичюса, который не смог ответить, чей Крым.
Пані точно цього хотіла?
Тестове питання, щодо гарно засвоєної програми...)))