Глава МОЗ Литви Якубаускене пообіцяла відправити свого заступника на роботу в Україну, бо він не зміг відповісти, чий Крим

Міністерка охорони здоровʼя Литви Марія Якубаускене заявила, що планує відправити свого нового заступника Арномедаса Галдікаса на роботу в Україну після того, як він не зміг чітко відповісти на питання, кому належить Крим.

Про це пише литовський мовник LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі скандалу

Політик зіткнувся з критикою після того, як в інтерв’ю телеканалу LRT не зміг одразу заявити, що Крим належить Україні. У Литві це питання часто використовується як лакмусовий папірець для перевірки позиції людини щодо російської агресії.

"Я не знаю, кому належить Крим, яка мета цього питання?" – сказав він.

Коли на нього натиснули, він відповів: "Гаразд, тоді Україні".

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Посадовця відправлять в Україну

Очільниця МОЗ країни повідомила, що відправить свого заступника "працювати в Україну".

"Ми відправимо нашого заступника міністра на роботу в Україну. Я вже вчора сказала йому, що йому доведеться поїхати", – сказала Якубаускене.

Вона зазначила, що рішення було ухвалено після обговорення з прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене.

Водночас урядовиця не уточнила, коли Галдікас вирушить в Україну та які обов’язки він виконуватиме.

Схожі скандали

Нагадаємо, що в жовтні 2025 року очільник Мінкульту Литви Ігнотас Адомавічюс заявив про рішення піти у відставку після того, як не зміг в інтерв'ю однозначно відповісти на запитання журналістки щодо України та про приналежність тимчасово окупованого Криму.

Згодом президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про відставку міністра культури Ігнотаса Адомавічюса, який не зміг відповісти, чий Крим.

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