Украина может получить более €2 млрд от ЕС после выполнения условий программы Ukraine Facility, – Еврокомиссия

Украина сможет направить запрос на получение более 2 млрд евро от Европейского Союза после вступления в силу законов, принятых Верховной Радой для выполнения условий программы Ukraine Facility.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместительница главного пресс-секретаря Европейской комиссии Арианна Подеста.

Что предшествовало

Речь идет о нескольких законопроектах, которые парламент принял для выполнения евроинтеграционных обязательств.

"Мы действительно можем приветствовать принятие Верховной Радой нескольких законопроектов, которые поддерживают путь Украины к вступлению в ЕС", - отметила Подеста.

По ее словам, в целом речь идет о пяти законах, три из которых входят в План Украины в рамках механизма Ukraine Facility.

Читайте также: €400 млн от ЕС на кону: Рада поддержала реформу самоуправления

Когда Украина получит деньги

После того, как эти законы вступят в силу, Украина сможет включить их в следующий запрос на выплату.

Именно этот шаг позволит разблокировать средства, которые сейчас остаются приостановленными.

После подачи запроса:

Еврокомиссия подготовит предложение;

Совет ЕС должен его утвердить;

после этого Украина получит финансирование.

Важно, что решение Совета ЕС не требует единодушной поддержки всех стран-членов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ukraine Facility: Евросоюз выделил 12 млн евро на поддержку реформ в сельском хозяйстве

Что еще предусматривает финансирование

Накануне еврокомиссар Марта Кос сообщила, что принятие законов позволит разблокировать более 2 млрд евро для Украины.

В то же время в ЕС отмечают, что выполнение более широкого пакета из 11 законопроектов может обеспечить Украине до 4 млрд евро финансовой поддержки.

Читайте также: Украина годами не может получить 35 млрд грн от ЕС, потому что ОП не хочет очищать суды, - Жернаков

Связь с программой МВФ

В Еврокомиссии отдельно отметили прогресс Украины в выполнении обязательств перед Международным валютным фондом.

В частности, среди важных решений:

продление военного сбора после войны;

законопроект о налогообложении цифровых платформ (пока в первом чтении).

Эти шаги являются частью условий международных финансовых программ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ukraine Facility: Украина недополучила в прошлом году 4 миллиарда евро от ЕС из-за задержки реформ