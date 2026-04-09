Украина может получить более €2 млрд от ЕС после выполнения условий программы Ukraine Facility, – Еврокомиссия
Украина сможет направить запрос на получение более 2 млрд евро от Европейского Союза после вступления в силу законов, принятых Верховной Радой для выполнения условий программы Ukraine Facility.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместительница главного пресс-секретаря Европейской комиссии Арианна Подеста.
Что предшествовало
Речь идет о нескольких законопроектах, которые парламент принял для выполнения евроинтеграционных обязательств.
"Мы действительно можем приветствовать принятие Верховной Радой нескольких законопроектов, которые поддерживают путь Украины к вступлению в ЕС", - отметила Подеста.
По ее словам, в целом речь идет о пяти законах, три из которых входят в План Украины в рамках механизма Ukraine Facility.
Когда Украина получит деньги
После того, как эти законы вступят в силу, Украина сможет включить их в следующий запрос на выплату.
Именно этот шаг позволит разблокировать средства, которые сейчас остаются приостановленными.
После подачи запроса:
- Еврокомиссия подготовит предложение;
- Совет ЕС должен его утвердить;
- после этого Украина получит финансирование.
Важно, что решение Совета ЕС не требует единодушной поддержки всех стран-членов.
Что еще предусматривает финансирование
Накануне еврокомиссар Марта Кос сообщила, что принятие законов позволит разблокировать более 2 млрд евро для Украины.
В то же время в ЕС отмечают, что выполнение более широкого пакета из 11 законопроектов может обеспечить Украине до 4 млрд евро финансовой поддержки.
Связь с программой МВФ
В Еврокомиссии отдельно отметили прогресс Украины в выполнении обязательств перед Международным валютным фондом.
В частности, среди важных решений:
- продление военного сбора после войны;
- законопроект о налогообложении цифровых платформ (пока в первом чтении).
Эти шаги являются частью условий международных финансовых программ.
