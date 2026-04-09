Україна може отримати понад €2 млрд від ЄС після виконання умов програми Ukraine Facility, – Єврокомісія

Україна зможе надіслати запит на отримання понад 2 млрд євро від Європейського Союзу після набуття чинності законів, ухвалених Верховною Радою для виконання умов програми Ukraine Facility.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста.

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Що передувало

Йдеться про кілька законопроєктів, які парламент ухвалив для виконання євроінтеграційних зобов’язань.

"Ми дійсно можемо вітати ухвалення Верховною Радою кількох законопроєктів, які підтримують шлях України до вступу в ЄС", – зазначила Подеста.

За її словами, загалом мова йде про п’ять законів, три з яких входять до Плану України в межах механізму Ukraine Facility.

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Коли Україна отримає гроші

Після того, як ці закони набудуть чинності, Україна зможе включити їх до наступного запиту на виплату.

Саме цей крок дозволить розблокувати кошти, які наразі залишаються призупиненими.

Після подання запиту:

Єврокомісія підготує пропозицію;

Рада ЄС має її затвердити;

після цього Україна отримає фінансування.

Важливо, що рішення Ради ЄС не потребує одностайної підтримки всіх країн-членів.

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Що ще передбачає фінансування

Напередодні єврокомісарка Марта Кос повідомляла, що ухвалення законів дозволить розблокувати понад 2 млрд євро для України.

Водночас у ЄС наголошують, що виконання ширшого пакета з 11 законопроєктів може забезпечити Україні до 4 млрд євро фінансової підтримки.

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Зв’язок із програмою МВФ

У Єврокомісії окремо відзначили прогрес України у виконанні зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.

Зокрема, серед важливих рішень:

продовження військового збору після війни;

законопроєкт про оподаткування цифрових платформ (поки у першому читанні).

Ці кроки є частиною умов міжнародних фінансових програм.

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