Более 850 спортивных объектов повреждены или уничтожены в результате российской агрессии, - Бидный

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил о масштабных разрушениях спортивной инфраструктуры в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

По его словам, во время полномасштабной войны повреждено или разрушено более 850 спортивных объектов по всей стране.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Масштабы разрушений спортивной инфраструктуры

Бидный отметил, что среди уничтоженных или поврежденных объектов - стадионы, бассейны, спортивные залы и тренировочные базы. Часть из них использовалась для подготовки спортсменов национального уровня и олимпийцев.

"Мы все понимаем, что сегодня сложно говорить о строительстве крупных спортивных объектов. Враг системно наносит удары именно по нашей спортивной инфраструктуре - более 850 объектов уже разрушено или повреждено", - отметил министр.

В то же время, несмотря на войну, уже восстановлено более 50 объектов, часто при участии волонтеров и местных громад. Отдельно министр напомнил, что в результате российской агрессии погибли более 663 украинских спортсменов и тренеров.

Ранее Министерство культуры сообщило, что в результате полномасштабной агрессии России повреждены или разрушены тысячи объектов культурного наследия и инфраструктуры.

