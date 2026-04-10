Более 850 спортивных объектов повреждены или уничтожены в результате российской агрессии, - Бидный

Уничтожение спортивного объекта

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил о масштабных разрушениях спортивной инфраструктуры в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

По его словам, во время полномасштабной войны повреждено или разрушено более 850 спортивных объектов по всей стране.

Масштабы разрушений спортивной инфраструктуры

Бидный отметил, что среди уничтоженных или поврежденных объектов - стадионы, бассейны, спортивные залы и тренировочные базы. Часть из них использовалась для подготовки спортсменов национального уровня и олимпийцев.

"Мы все понимаем, что сегодня сложно говорить о строительстве крупных спортивных объектов. Враг системно наносит удары именно по нашей спортивной инфраструктуре - более 850 объектов уже разрушено или повреждено", - отметил министр.

В то же время, несмотря на войну, уже восстановлено более 50 объектов, часто при участии волонтеров и местных громад. Отдельно министр напомнил, что в результате российской агрессии погибли более 663 украинских спортсменов и тренеров.

  • Ранее Министерство культуры сообщило, что в результате полномасштабной агрессии России повреждены или разрушены тысячи объектов культурного наследия и инфраструктуры.

бiдний.
10.04.2026 01:20 Ответить
але хоче стати богатим.
10.04.2026 01:21 Ответить
 
 