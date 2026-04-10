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Новини переговори США та Росії
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Спецпосланець РФ обговорив з командою Трампа врегулювання війни в Україні, - ЗМІ

Дмитрієв веде переговори з США

Спеціальний представник Путіна Кирило Дмитрієв перебуває з візитом у США, де проводить переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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Основними темами зустрічей є можливе врегулювання війни в Україні, а також перспективи економічної співпраці між країнами. Візит відбувається на тлі наближення 11 квітня — дати завершення дії послаблень американських санкцій на російську нафту.

Раніше Міністерство фінансів США під керівництвом Скотта Бессента надало 30-денний дозвіл на операції з російською нафтою та нафтопродуктами, які залишалися на танкерах у морі. Такий крок пояснили необхідністю стабілізації світових енергоринків на тлі конфлікту з Іраном.

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Переговори та питання санкцій

Поточні контакти є продовженням діалогу, який активізувався після телефонної розмови Дональда Трампа з Путіним 9 березня. Тоді сторони обговорювали ситуацію навколо Ірану та України.

У консультаціях у США беруть участь представники оточення Трампа, зокрема спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Серед можливих тем — продовження нафтових пільг для уникнення коливань цін на енергоносії.

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Позиція України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори за участю США та Росії наразі відкладено через зміну пріоритетів американської дипломатії.

За його словами, нині основна увага Сполучених Штатів зосереджена на ситуації на Близькому Сході. Водночас українська сторона очікує, що переговорний процес згодом буде відновлено.

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Автор: 

перемовини (3860) США (26940) війна в Україні (8751) Дмитрієв Кирило (23)
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Топ коментарі
+8
представники адміністрації - це вітьок і зятьок?
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10.04.2026 01:39 Відповісти
+6
Нечисть поїхала клянчити,подальше зняття санкцій,які по закону сша закінчуються завтра,а далі щоб продлевать потрібно згода конгресу,а її немає.Тому путінський чорт знову поїхав вішати лапшу...
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10.04.2026 01:17 Відповісти
+5
🤣 тривогі сьогодні через це?)))

В Києві чергова. Голуби, бл, миру.
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10.04.2026 00:58 Відповісти

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