Спецпосланець РФ обговорив з командою Трампа врегулювання війни в Україні, - ЗМІ

Спеціальний представник Путіна Кирило Дмитрієв перебуває з візитом у США, де проводить переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Основними темами зустрічей є можливе врегулювання війни в Україні, а також перспективи економічної співпраці між країнами. Візит відбувається на тлі наближення 11 квітня — дати завершення дії послаблень американських санкцій на російську нафту.

Раніше Міністерство фінансів США під керівництвом Скотта Бессента надало 30-денний дозвіл на операції з російською нафтою та нафтопродуктами, які залишалися на танкерах у морі. Такий крок пояснили необхідністю стабілізації світових енергоринків на тлі конфлікту з Іраном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари по нафтових терміналах РФ підсилюють позицію України на переговорах, - Буданов

Переговори та питання санкцій

Поточні контакти є продовженням діалогу, який активізувався після телефонної розмови Дональда Трампа з Путіним 9 березня. Тоді сторони обговорювали ситуацію навколо Ірану та України.

У консультаціях у США беруть участь представники оточення Трампа, зокрема спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Серед можливих тем — продовження нафтових пільг для уникнення коливань цін на енергоносії.

Читайте також: Американсько-Український фонд відбудови планує цьогоріч підписати щонайменше три інвестиційні угоди

Позиція України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори за участю США та Росії наразі відкладено через зміну пріоритетів американської дипломатії.

За його словами, нині основна увага Сполучених Штатів зосереджена на ситуації на Близькому Сході. Водночас українська сторона очікує, що переговорний процес згодом буде відновлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приклад Близького Сходу свідчить, що припинення вогню можливе, - Зеленський