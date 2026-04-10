Спецпосланник РФ обсудил с командой Трампа урегулирование войны в Украине, - СМИ

Дмитриев ведет переговоры с США

Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев находится с визитом в США, где ведет переговоры с представителями администрации Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Основными темами встреч являются возможное урегулирование войны в Украине, а также перспективы экономического сотрудничества между странами. Визит проходит на фоне приближения 11 апреля - даты окончания действия послаблений американских санкций на российскую нефть.

Ранее Министерство финансов США под руководством Скотта Бессента предоставило 30-дневное разрешение на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, которые оставались на танкерах в море. Такой шаг объяснили необходимостью стабилизации мировых энергорынков на фоне конфликта с Ираном.

Переговоры и вопрос санкций

Текущие контакты являются продолжением диалога, который активизировался после телефонного разговора Дональда Трампа с Путиным 9 марта. Тогда стороны обсуждали ситуацию вокруг Ирана и Украины.

В консультациях в США принимают участие представители окружения Трампа, в частности спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Среди возможных тем - продление нефтяных льгот для предотвращения колебаний цен на энергоносители.

Позиция Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с участием США и России на данный момент отложены из-за изменения приоритетов американской дипломатии.

По его словам, сейчас основное внимание Соединенных Штатов сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. В то же время украинская сторона ожидает, что переговорный процесс впоследствии будет возобновлен.

🤣 тривогі сьогодні через це?)))

В Києві чергова. Голуби, бл, миру.
показать весь комментарий
10.04.2026 00:58 Ответить
готовий купляти золотi червонцi миколи за вигiдною цiною. Украiна. Сьогодення.)
показать весь комментарий
10.04.2026 01:05 Ответить
Нечисть поїхала клянчити,подальше зняття санкцій,які по закону сша закінчуються завтра,а далі щоб продлевать потрібно згода конгресу,а її немає.Тому путінський чорт знову поїхав вішати лапшу...
показать весь комментарий
10.04.2026 01:17 Ответить
представники адміністрації - це вітьок і зятьок?
показать весь комментарий
10.04.2026 01:39 Ответить
Мудак поїхав до мудаків !!
показать весь комментарий
10.04.2026 02:10 Ответить
У часи другої світової це називалось сепаратними перемовами. У киноказці "17 миттєвостей весни" про це показано. Що не дивує - амеріканці і фашисти знову поруч
показать весь комментарий
10.04.2026 02:31 Ответить
Решать этот вопрос должны Зеленский и Евросоюз а не кремлёвская банда бандитов...
показать весь комментарий
10.04.2026 02:32 Ответить
Реєстрація: 10 квітня 2026 року.

Москалику, будь обережніший, бо тут буде тобі зле.
показать весь комментарий
10.04.2026 03:56 Ответить
Рашист поїхав до хабадників і ковбоїв без голови. Ну ці спільну мову знайдуть. і око один одному не виклюють. Розпоряджатися чужими землями і долями вони вміють. Цікаво, папенька його і зараз в Києві якусь наукову пенсію отримує, чи може поїхав до синка?
показать весь комментарий
10.04.2026 04:13 Ответить
зеля кращий друг трампа, це так зеля сказав. повторіть ваші вислови про хабадників - кращих друзів зелі
показать весь комментарий
10.04.2026 08:00 Ответить
Спілкування адміністрації Трампа з представниками ********** слід сприймати як збочення. "Прагнення людини отримувати сексуальне задоволення від випорожнень (своїх або чужих), зокрема бажання вимазатися ними, називається копрофілією.
Це один із видів фетишистського панізму (парафілії). Якщо мова йде про потяг саме до процесу поїдання екскрементів, використовують термін копрофагія. У ширшому, не обов'язково сексуальному контексті, таку поведінку можуть називати скатологією."
показать весь комментарий
10.04.2026 05:32 Ответить
Він знімає санкції, цей випускник Стенфорда та Гарварда. У нас в елітці політичний такого рівня освіченності нема. Все мажори, кроти та дебіли.
показать весь комментарий
10.04.2026 06:21 Ответить
********* формулировка "война в Украине", а может это всё-таки российская агрессия?
показать весь комментарий
10.04.2026 06:53 Ответить
Говорит что оперативный псевдоним molest скоро освободиться?
показать весь комментарий
10.04.2026 07:43 Ответить
Людоїд з работорговцем обговорили як врегулювати жертву щоб не пручалась
показать весь комментарий
10.04.2026 07:52 Ответить
Приїхав просити, що надавили на Україну, щоб Україна не нищила російські нафтотермінали. Бо як же Віткофф со товарищі будуть продавати Європі російську нафту.
показать весь комментарий
10.04.2026 08:32 Ответить
 
 