Спецпосланник РФ обсудил с командой Трампа урегулирование войны в Украине, - СМИ

Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев находится с визитом в США, где ведет переговоры с представителями администрации Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Основными темами встреч являются возможное урегулирование войны в Украине, а также перспективы экономического сотрудничества между странами. Визит проходит на фоне приближения 11 апреля - даты окончания действия послаблений американских санкций на российскую нефть.

Ранее Министерство финансов США под руководством Скотта Бессента предоставило 30-дневное разрешение на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, которые оставались на танкерах в море. Такой шаг объяснили необходимостью стабилизации мировых энергорынков на фоне конфликта с Ираном.

Переговоры и вопрос санкций

Текущие контакты являются продолжением диалога, который активизировался после телефонного разговора Дональда Трампа с Путиным 9 марта. Тогда стороны обсуждали ситуацию вокруг Ирана и Украины.

В консультациях в США принимают участие представители окружения Трампа, в частности спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Среди возможных тем - продление нефтяных льгот для предотвращения колебаний цен на энергоносители.

Позиция Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с участием США и России на данный момент отложены из-за изменения приоритетов американской дипломатии.

По его словам, сейчас основное внимание Соединенных Штатов сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. В то же время украинская сторона ожидает, что переговорный процесс впоследствии будет возобновлен.

