Мы договорились с представителями США, что в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал "в ближайшее время" трехстороннюю встречу по вопросу прекращения войны в Украине.

Об этом Зеленский сообщил во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вопрос номер один

Так, он подчеркнул, что прекращение войны и мир в Украине остаются вопросом номер один и задачей номер один для него, для нашей переговорной группы и для Украины в целом.

"Мы находимся сегодня в трехстороннем процессе различных договоренностей. Из-за войны на Ближнем Востоке были отсрочки наших встреч. Последняя у нас была в формате видео. Состоялся разговор с представителями группы президента Соединенных Штатов, и мы договорились, что в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча или будет формат, когда американская группа приедет к нам, а затем, вероятно, отправится к соседям", - рассказал Зеленский.

Гарантии безопасности

Президент сообщил, что в настоящее время продолжается работа над доработкой вопроса о гарантиях безопасности для Украины, поскольку не найдены ответы на ключевые вопросы: как финансировать украинскую армию после окончания войны, как получить системы ПВО, которые важны как для стран Европы, так и для стран Ближнего Востока.

"Самый сложный вопрос - это реакция Соединенных Штатов Америки на повторную агрессию со стороны России, если такая агрессия будет иметь место", - добавил Зеленский.

