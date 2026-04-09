Мы договорились с представителями США, что в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал "в ближайшее время" трехстороннюю встречу по вопросу прекращения войны в Украине.
Об этом Зеленский сообщил во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Вопрос номер один
Так, он подчеркнул, что прекращение войны и мир в Украине остаются вопросом номер один и задачей номер один для него, для нашей переговорной группы и для Украины в целом.
"Мы находимся сегодня в трехстороннем процессе различных договоренностей. Из-за войны на Ближнем Востоке были отсрочки наших встреч. Последняя у нас была в формате видео. Состоялся разговор с представителями группы президента Соединенных Штатов, и мы договорились, что в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча или будет формат, когда американская группа приедет к нам, а затем, вероятно, отправится к соседям", - рассказал Зеленский.
Гарантии безопасности
Президент сообщил, что в настоящее время продолжается работа над доработкой вопроса о гарантиях безопасности для Украины, поскольку не найдены ответы на ключевые вопросы: как финансировать украинскую армию после окончания войны, как получить системы ПВО, которые важны как для стран Европы, так и для стран Ближнего Востока.
"Самый сложный вопрос - это реакция Соединенных Штатов Америки на повторную агрессию со стороны России, если такая агрессия будет иметь место", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.
- Позже глава ОП Буданов заявил, что Кушнер и Уиткофф могут приехать в Украину после Пасхи.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что дату возможного визита спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину определят после пасхальных праздников.
А якщо пригадати слова *****: "я их уничтожу", то припинення вогню не буде і переговори трьохсторонні, багатосторонні нічого не варті крім втрачених життів українців.
