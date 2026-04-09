Ми домовились із представниками США, що найближчим часом буде тристороння зустріч, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував "найближчим часом" тристоронню зустріч щодо припинення війни в Україні.
Про це Зеленський повідомив під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Питання номер один
Так, він наголосив, що припинення війни і мир в Україні залишається питанням номер один і завданням номер один для нього, для нашої переговорної групи та для України в цілому.
"Ми знаходимося сьогодні в тристоронньому процесі різних домовленостей. Через війну на Близькому Сході були відтермінування наших зустрічей. Остання була у нас в форматі відео. Була розмова з представниками групи президента Сполучених Штатів і ми домовились, що найближчим часом буде тристороння зустріч, або буде формат, коли американська група приїде до нас, напевно, потім поїде до сусідів", - розповів Зеленський.
Гарантії безпеки
Президент повідомив, що нині триває робота над доопрацюванням питання щодо гарантій безпеки для України, оскільки не знайдено відповіді на ключові питання: як фінансувати українську армію після закінчення війни, як отримати системи ППО, які важливі як для країн Європи, так і країн Близького Сходу.
"Найскладніше питання - це реакція Сполучених Штатів Америки на повторну агресію з боку Росії, якщо така агресія буде відбуватись", - додав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.
- Пізніше глава ОП Буданов заявив, що Кушнер і Віткофф можуть приїхати в Україну після Великодня.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що дату можливого візиту спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України визначать після Великодніх свят.
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