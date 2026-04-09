Ми домовились із представниками США, що найближчим часом буде тристороння зустріч, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував "найближчим часом" тристоронню зустріч щодо припинення війни в Україні.

Про це Зеленський повідомив під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Питання номер один

Так, він наголосив, що припинення війни і мир в Україні залишається питанням номер один і завданням номер один для нього, для нашої переговорної групи та для України в цілому.

"Ми знаходимося сьогодні в тристоронньому процесі різних домовленостей. Через війну на Близькому Сході були відтермінування наших зустрічей. Остання була у нас в форматі відео. Була розмова з представниками групи президента Сполучених Штатів і ми домовились, що найближчим часом буде тристороння зустріч, або буде формат, коли американська група приїде до нас, напевно, потім поїде до сусідів", - розповів Зеленський.

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Гарантії безпеки

Президент повідомив, що нині триває робота над доопрацюванням питання щодо гарантій безпеки для України, оскільки не знайдено відповіді на ключові питання: як фінансувати українську армію після закінчення війни, як отримати системи ППО, які важливі як для країн Європи, так і країн Близького Сходу.

"Найскладніше питання - це реакція Сполучених Штатів Америки на повторну агресію з боку Росії, якщо така агресія буде відбуватись", - додав Зеленський.

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