Понад 850 об’єктів спорту пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії, - Бідний
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив про масштабні руйнування спортивної інфраструктури внаслідок російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
За його словами, під час повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано понад 850 спортивних об’єктів по всій країні.
Масштаби руйнувань спортивної інфраструктури
Бідний зазначив, що серед знищених або пошкоджених об’єктів — стадіони, басейни, спортивні зали та тренувальні бази. Частина з них використовувалася для підготовки спортсменів національного рівня та олімпійців.
"Ми всі розуміємо, що сьогодні складно говорити про будівництво великих спортивних об’єктів. Ворог системно б’є саме по нашій спортивній інфраструктурі — понад 850 об’єктів вже зруйновано або пошкоджено", — зазначив міністр.
Водночас попри війну, вже відновлено понад 50 об’єктів, часто за участю волонтерів і місцевих громад. Окремо міністр нагадав, що внаслідок російської агресії загинули понад 663 українських спортсменів і тренерів.
- Раніше Міністерство культури повідомило, що внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено або зруйновано тисячі об’єктів культурної спадщини та інфраструктури.
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