Понад 850 об’єктів спорту пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії, - Бідний

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив про масштабні руйнування спортивної інфраструктури внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

За його словами, під час повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано понад 850 спортивних об’єктів по всій країні.

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Масштаби руйнувань спортивної інфраструктури

Бідний зазначив, що серед знищених або пошкоджених об’єктів — стадіони, басейни, спортивні зали та тренувальні бази. Частина з них використовувалася для підготовки спортсменів національного рівня та олімпійців.

"Ми всі розуміємо, що сьогодні складно говорити про будівництво великих спортивних об’єктів. Ворог системно б’є саме по нашій спортивній інфраструктурі — понад 850 об’єктів вже зруйновано або пошкоджено", — зазначив міністр.

Водночас попри війну, вже відновлено понад 50 об’єктів, часто за участю волонтерів і місцевих громад. Окремо міністр нагадав, що внаслідок російської агресії загинули понад 663 українських спортсменів і тренерів.

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Раніше Міністерство культури повідомило, що внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено або зруйновано тисячі об’єктів культурної спадщини та інфраструктури.

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