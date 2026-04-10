Китай, Северная Корея и Иран сотрудничают с Россией, в частности в контексте ее войны против Украины, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что безопасность США напрямую зависит от стабильности в Европе, Арктике и Атлантике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.
По словам Рютте, невозможно рассматривать безопасность Соединенных Штатов отдельно от ситуации в других регионах мира. Он подчеркнул, что угрозы могут исходить как из Европы, так и из других частей мира.
Глобальные вызовы безопасности
Рютте подчеркнул, что различные государства уже координируют свои действия, что создает дополнительные риски для международной безопасности.
"Именно Китай, Северная Корея и Россия работают вместе с Ираном, когда речь идет, например, о военных усилиях, неспровоцированной агрессивной войне России против Украины. Они работали вместе. Следовательно, это касается всего мира, и мы должны работать вместе", - заявил генсек НАТО.
Во время своего выступления генсек НАТО также подчеркнул, что страны Персидского залива и союзники на восточном фланге НАТО защищаются от беспилотников РФ и Ирана благодаря украинским технологиям.
В то же время Рютте заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе в ближайшее время решен не будет.
Країни об'єднані спільною метою - послаблення впливу США та зміна світового порядку. Експерти з Atlantic Council та CSIS зазначають, що така координація робить кожного учасника «осі» небезпечнішим, ніж вони були б поодинці.
КНР постачає мікроелектроніку (близько 90% російського імпорту), верстати (70%) та компоненти для дронів і ракет.
Китай купує рекордні обсяги російської нафти та газу, допомагаючи РФ обходити санкції та фінансувати війну.
У 2025-2026 роках Китай передав Росії передові технології та обладнання на суму понад 10 мільярдів доларів, включаючи верстати для виготовлення боєголовок ядерних ракет.
пи да расае ба теля детей.
до сих пор активы русни не конфисковали
венгрия и словакия крутит ес как цыган солнцем
до сих пор нет внятной идеи, а не ****** дебилов, о том как будет выглядеть армия ЕС
до сих пор нет позиции ес по поводу все кто хочет в ес ядерную бимбу может ее разрабатывать и нам по х у й на мнение сша, русни и китая
Ви взагалі в курсі, що він в концтабори в першу чергу запхав мешканців Німеччини??? Старих, хворих, євреєв. Навіть дітей, хворих з народження. Неповноцінних, які немають користі для суспільства. Чистота раси. Арії..