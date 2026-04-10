Китай, Северная Корея и Иран сотрудничают с Россией, в частности в контексте ее войны против Украины, - Рютте

Рютте о сотрудничестве России с Китаем, КНДР и Ираном

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что безопасность США напрямую зависит от стабильности в Европе, Арктике и Атлантике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

По словам Рютте, невозможно рассматривать безопасность Соединенных Штатов отдельно от ситуации в других регионах мира. Он подчеркнул, что угрозы могут исходить как из Европы, так и из других частей мира.

Глобальные вызовы безопасности

Рютте подчеркнул, что различные государства уже координируют свои действия, что создает дополнительные риски для международной безопасности.

"Именно Китай, Северная Корея и Россия работают вместе с Ираном, когда речь идет, например, о военных усилиях, неспровоцированной агрессивной войне России против Украины. Они работали вместе. Следовательно, это касается всего мира, и мы должны работать вместе", - заявил генсек НАТО.

Во время своего выступления генсек НАТО также подчеркнул, что страны Персидского залива и союзники на восточном фланге НАТО защищаются от беспилотников РФ и Ирана благодаря украинским технологиям.

В то же время Рютте заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе в ближайшее время решен не будет

Читайте: Трамп недоволен союзниками в операции против Ирана, - Рютте

Топ комментарии
Безпека США залежить від Американської психіатричної асоціації. Чим скоріше ізолюють рудого ідіота тім буде краще всім
10.04.2026 02:36 Ответить
Китай офіційно заявляє про нейтралітет, проте де-факто є головним фасилітатором російської військової машини.
КНР постачає мікроелектроніку (близько 90% російського імпорту), верстати (70%) та компоненти для дронів і ракет.
Китай купує рекордні обсяги російської нафти та газу, допомагаючи РФ обходити санкції та фінансувати війну.
У 2025-2026 роках Китай передав Росії передові технології та обладнання на суму понад 10 мільярдів доларів, включаючи верстати для виготовлення боєголовок ядерних ракет.
10.04.2026 02:39 Ответить
Співпраця між Китаєм, КНДР, Іраном та Росією у 2024-2025 роках переросла у стійке військово-політичне об'єднання, яке на Заході часто називають «віссю потрясінь» (Axis of Upheaval) або CRINK. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало головним каталізатором цього зближення.

Країни об'єднані спільною метою - послаблення впливу США та зміна світового порядку. Експерти з Atlantic Council та CSIS зазначають, що така координація робить кожного учасника «осі» небезпечнішим, ніж вони були б поодинці.
10.04.2026 02:24 Ответить
Американська психіатрична ассоціація повинна вилікувати фанатів Трампа?
10.04.2026 03:03 Ответить
А як же спецслужби різних рівнів які повинні були Тромба посадити в Гуантанамо ще до виборів? А хто розказував що в сша такого не можливо і в сша на всі вмпадки є предохранітєлі від ''дурака''? Як бачимо в сша ніяких предохранітєлів немає гамерика запросто може стати як північна корея чи та ж рашка
10.04.2026 07:48 Ответить
там около 100 миллионов дол бо ****
в стиле спасибо жителям техаса за президента пи да раса е ба теля детей.
10.04.2026 05:59 Ответить
10.04.2026 04:03 Ответить
Мєтаніє бісєра, трампа не цікавить виступ Рютте в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.
10.04.2026 04:49 Ответить
допустим, что куколды за это время сделали?

до сих пор активы русни не конфисковали
венгрия и словакия крутит ес как цыган солнцем
до сих пор нет внятной идеи, а не ****** дебилов, о том как будет выглядеть армия ЕС
до сих пор нет позиции ес по поводу все кто хочет в ес ядерную бимбу может ее разрабатывать и нам по х у й на мнение сша, русни и китая

ох, куколды.
нет политиков уровня наполеона, гитлера, черчилля, де голля
10.04.2026 06:10 Ответить
Гітлера???🤦‍♀️

Ви взагалі в курсі, що він в концтабори в першу чергу запхав мешканців Німеччини??? Старих, хворих, євреєв. Навіть дітей, хворих з народження. Неповноцінних, які немають користі для суспільства. Чистота раси. Арії..
10.04.2026 07:51 Ответить
Вчора ввечері в новині про нетаньяху якийсь андрій лавриненко закликав до геноциду і знищення арабів і персів разом з дітьми. То українець? Хворий на голову Адік такий самий, як той провокатор-семіт
10.04.2026 08:33 Ответить
Та й об'єднаної Європи немає. Щось аморфне,нежиттєздатне. Драглі.
10.04.2026 06:56 Ответить
Цю так звану ЄС давно загарбали африканці та араби,які держать місцеве населення у трудовому рабстві,для виплат соціалу та грошових виплат. В той же Ганс чи П'єр вкалує на своїй роботі,як дурень,щоб годувати цих нероб.
10.04.2026 07:04 Ответить
Рютте забув сказати, що й політична верхівка США теж вже рік, як співпрацює з недоімперією
10.04.2026 07:41 Ответить
Так треть світова вже іде, Марк, а західвсе з себе цноту корчить та хоббіхорсбтингом займаєтся.
10.04.2026 08:04 Ответить
 
 