Китай, Северная Корея и Иран сотрудничают с Россией, в частности в контексте ее войны против Украины, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что безопасность США напрямую зависит от стабильности в Европе, Арктике и Атлантике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

По словам Рютте, невозможно рассматривать безопасность Соединенных Штатов отдельно от ситуации в других регионах мира. Он подчеркнул, что угрозы могут исходить как из Европы, так и из других частей мира.

Глобальные вызовы безопасности

Рютте подчеркнул, что различные государства уже координируют свои действия, что создает дополнительные риски для международной безопасности.

"Именно Китай, Северная Корея и Россия работают вместе с Ираном, когда речь идет, например, о военных усилиях, неспровоцированной агрессивной войне России против Украины. Они работали вместе. Следовательно, это касается всего мира, и мы должны работать вместе", - заявил генсек НАТО.

Во время своего выступления генсек НАТО также подчеркнул, что страны Персидского залива и союзники на восточном фланге НАТО защищаются от беспилотников РФ и Ирана благодаря украинским технологиям.

В то же время Рютте заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе в ближайшее время решен не будет.

