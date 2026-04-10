Китай, Північна Корея та Іран співпрацюють із Росією, зокрема в контексті її війни проти України, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що безпека США напряму залежить від стабільності в Європі, Арктиці та Атлантиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

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За словами Рютте, неможливо розглядати безпеку Сполучених Штатів окремо від ситуації в інших регіонах світу. Він наголосив, що загрози можуть надходити як з Європи, так і з інших частин світу.

Глобальні виклики безпеки

Рютте підкреслив, що різні держави вже координують свої дії, що створює додаткові ризики для міжнародної безпеки.

"Саме Китай, Північна Корея та росіяни працюють разом з Іраном, коли йдеться, наприклад, про воєнні зусилля, неспровоковану війну агресії Росії проти України. Вони працювали разом. Отже, це стосується всього світу, і ми повинні працювати разом", — заявив генсек НАТО.

Під час свого виступу генсек НАТО наголосив також на тому, що країни Перської затоки та союзники на східному фланзі НАТО захищаються від безпілотників РФ та Ірану завдяки українським технологіям.

Водночас Рютте заявив, що питання членства України в Альянсі найближчим часом вирішене не буде.

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