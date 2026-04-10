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Новини Візит Рютте до США
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Китай, Північна Корея та Іран співпрацюють із Росією, зокрема в контексті її війни проти України, - Рютте

рютте про співпрацю Росії з Китаєм, КНДР і Іраном

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що безпека США напряму залежить від стабільності в Європі, Арктиці та Атлантиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

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За словами Рютте, неможливо розглядати безпеку Сполучених Штатів окремо від ситуації в інших регіонах світу. Він наголосив, що загрози можуть надходити як з Європи, так і з інших частин світу.

Глобальні виклики безпеки

Рютте підкреслив, що різні держави вже координують свої дії, що створює додаткові ризики для міжнародної безпеки.

"Саме Китай, Північна Корея та росіяни працюють разом з Іраном, коли йдеться, наприклад, про воєнні зусилля, неспровоковану війну агресії Росії проти України. Вони працювали разом. Отже, це стосується всього світу, і ми повинні працювати разом", — заявив генсек НАТО.

Під час свого виступу генсек НАТО наголосив також на тому, що країни Перської затоки та союзники на східному фланзі НАТО захищаються від безпілотників РФ та Ірану завдяки українським технологіям.

Водночас Рютте заявив, що питання членства України в Альянсі найближчим часом вирішене не буде

Читайте: Трамп незадоволений союзниками в операції проти Ірану, - Рютте

Автор: 

НАТО (7339) США (26940) Рютте Марк (731)
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Топ коментарі
+8
Безпека США залежить від Американської психіатричної асоціації. Чим скоріше ізолюють рудого ідіота тім буде краще всім
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10.04.2026 02:36 Відповісти
+6
Китай офіційно заявляє про нейтралітет, проте де-факто є головним фасилітатором російської військової машини.
КНР постачає мікроелектроніку (близько 90% російського імпорту), верстати (70%) та компоненти для дронів і ракет.
Китай купує рекордні обсяги російської нафти та газу, допомагаючи РФ обходити санкції та фінансувати війну.
У 2025-2026 роках Китай передав Росії передові технології та обладнання на суму понад 10 мільярдів доларів, включаючи верстати для виготовлення боєголовок ядерних ракет.
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10.04.2026 02:39 Відповісти
+5
Співпраця між Китаєм, КНДР, Іраном та Росією у 2024-2025 роках переросла у стійке військово-політичне об'єднання, яке на Заході часто називають «віссю потрясінь» (Axis of Upheaval) або CRINK. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало головним каталізатором цього зближення.

Країни об'єднані спільною метою - послаблення впливу США та зміна світового порядку. Експерти з Atlantic Council та CSIS зазначають, що така координація робить кожного учасника «осі» небезпечнішим, ніж вони були б поодинці.
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10.04.2026 02:24 Відповісти

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