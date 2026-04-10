Враг атаковал энергообъект на юге Одесской области: без электроснабжения более 11 тысяч семей, - ДТЭК
Ночью 10 апреля враг нанес удар по энергетической инфраструктуре на юге Одесской области. Повреждены 2 объекта "ДТЭК Одесские электросети", без света остались 11,1 тыс. семей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
"В настоящее время временно без электроснабжения остаются 11,1 тыс. семей.
Наши специалисты уже работают на месте, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Все работы выполняются с соблюдением правил безопасности", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что 10 апреля на территории Одесской области действуют графики стабилизационных отключений, за исключением Одессы. Здесь действуют экстренные отключения, чтобы избежать перегрузки поврежденного обстрелами оборудования.
Что предшествовало?
Вечером 8 апреля в результате удара беспилотника был поврежден энергетический объект в Одесской области, по предварительной информации, пострадавших нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль