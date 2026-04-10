Враг атаковал энергообъект на юге Одесской области: без электроснабжения более 11 тысяч семей, - ДТЭК

Ночью 10 апреля враг нанес удар по энергетической инфраструктуре на юге Одесской области. Повреждены 2 объекта "ДТЭК Одесские электросети", без света остались 11,1 тыс. семей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

"В настоящее время временно без электроснабжения остаются 11,1 тыс. семей.

Наши специалисты уже работают на месте, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Все работы выполняются с соблюдением правил безопасности", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что 10 апреля на территории Одесской области действуют графики стабилизационных отключений, за исключением Одессы. Здесь действуют экстренные отключения, чтобы избежать перегрузки поврежденного обстрелами оборудования.

Что предшествовало?

Вечером 8 апреля в результате удара беспилотника был поврежден энергетический объект в Одесской области, по предварительной информации, пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака дронов на Одесскую область: повреждена инфраструктура, пострадавших нет (обновлено)

Дрібниця, головне наші найкращі специ і дрони- перехоплювачі захищають Ізраїль і Дубаї. Вован вам нічого не должен''. Він должен своїм родітелям.
10.04.2026 10:44 Ответить
Смарагдові заробляють на війні.
10.04.2026 10:45 Ответить
На рашиський терор про відповіді по кацапстану я сьогодні не чув ,чи горе президент не веліє .
10.04.2026 11:07 Ответить
 
 