Враг атаковал энергообъект на юге Одесской области: без электроснабжения более 11 тысяч семей, - ДТЭК

Ночью 10 апреля враг нанес удар по энергетической инфраструктуре на юге Одесской области. Повреждены 2 объекта "ДТЭК Одесские электросети", без света остались 11,1 тыс. семей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

"В настоящее время временно без электроснабжения остаются 11,1 тыс. семей.

Наши специалисты уже работают на месте, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Все работы выполняются с соблюдением правил безопасности", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что 10 апреля на территории Одесской области действуют графики стабилизационных отключений, за исключением Одессы. Здесь действуют экстренные отключения, чтобы избежать перегрузки поврежденного обстрелами оборудования.

Что предшествовало?

Вечером 8 апреля в результате удара беспилотника был поврежден энергетический объект в Одесской области, по предварительной информации, пострадавших нет.

