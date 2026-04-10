Ворог атакував енергооб’єкт на півдні Одещини: без електропостачання понад 11 тисяч родин, - ДТЕК

Вночі 10 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області. Пошкоджено 2 об’єкти ДТЕК Одеські електромережі, без світла залишилися 11,1 тис. родин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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"Наразі тимчасово без електропостачання залишаються 11,1 тис. родин.

Наші фахівці вже працюють на місці, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю. Всі роботи виконуються з дотриманням правил безпеки", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що 10 квітня на території Одеської області діють графіки стабілізаційних відключень, за винятком Одеси. Тут діють екстрені відключення, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обстрілами обладнання.

Що передувало?

Увечері 8 квітня внаслідок удару безпілотника було пошкоджено енергетичний об’єкт в Одеській області, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

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