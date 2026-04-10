Суд арестовал заместителя директора департамента "Укрзализныци" с правом залога в 4,3 млн грн по делу о вымогательстве 100 тыс. долл.

Заместителю директора департамента экологической безопасности "Укрзализныци" назначена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 4,3 млн грн по делу о вымогательстве 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно

"Сегодня, 10 апреля, заместителю директора Департамента экологической безопасности АО "Укрзализныця", которого уличили в вымогательстве 100 000 долларов США у предпринимателя, избрана мера пресечения", — говорится в сообщении.

Арест с альтернативой внесения залога

Суд назначил содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,3 миллиона гривен.

Что предшествовало

9 апреля был задержан заместитель директора Департамента экологической безопасности АО "Укрзализныця", который вымогал $100 тыс. у представителя предприятия по производству гранитной продукции в Хмельницкой области.

