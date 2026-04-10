Суд арестовал заместителя директора департамента "Укрзализныци" с правом залога в 4,3 млн грн по делу о вымогательстве 100 тыс. долл.

Чиновника "Укрзализныци" взяли под стражу по делу о вымогательстве $100 тысяч

Заместителю директора департамента экологической безопасности "Укрзализныци" назначена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 4,3 млн грн по делу о вымогательстве 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сегодня, 10 апреля, заместителю директора Департамента экологической безопасности АО "Укрзализныця", которого уличили в вымогательстве 100 000 долларов США у предпринимателя, избрана мера пресечения", — говорится в сообщении.

Арест с альтернативой внесения залога

Суд назначил содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,3 миллиона гривен.

Растрата 4,4 млн грн на закупку оборудования для локомотивов: объявлено подозрение двум должностным лицам "Укрзализныци", - Офис Генпрокурора

взятка (6114) Укрзализныця (2856) мера пресечения (616)
Де ж скільки грошей у службовця з посадовим окладом???
Хіба ільки, отой серлєщ з наглядової ради, винесе суддівським!!??
Черговий приклад бездіяльності, отих осіб з наглядових рад милованов-серлєщ?? Зеленський з Свириденко і ДБР та СБУ і ГПУ, навіть і не ЗНАЛИ, як такі гроші мародерять на посадах!!??!!
10.04.2026 18:02 Ответить
4,3 мільйони? Посміявся на, заплатив і пішов собі. Спливе десь за кордоном.
10.04.2026 18:26 Ответить
 
 