Суд арестовал заместителя директора департамента "Укрзализныци" с правом залога в 4,3 млн грн по делу о вымогательстве 100 тыс. долл.
Заместителю директора департамента экологической безопасности "Укрзализныци" назначена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 4,3 млн грн по делу о вымогательстве 100 тысяч долларов.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Сегодня, 10 апреля, заместителю директора Департамента экологической безопасности АО "Укрзализныця", которого уличили в вымогательстве 100 000 долларов США у предпринимателя, избрана мера пресечения", — говорится в сообщении.
Арест с альтернативой внесения залога
Суд назначил содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,3 миллиона гривен.
Что предшествовало
- 9 апреля был задержан заместитель директора Департамента экологической безопасности АО "Укрзализныця", который вымогал $100 тыс. у представителя предприятия по производству гранитной продукции в Хмельницкой области.
Хіба ільки, отой серлєщ з наглядової ради, винесе суддівським!!??
Черговий приклад бездіяльності, отих осіб з наглядових рад милованов-серлєщ?? Зеленський з Свириденко і ДБР та СБУ і ГПУ, навіть і не ЗНАЛИ, як такі гроші мародерять на посадах!!??!!