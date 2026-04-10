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Новини Корупція в Укрзалізниці
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Суд арештував заступника директора департаменту "Укрзалізниці" з правом застави 4,3 млн грн у справі про вимагання 100 тис. дол.

Посадовця Укрзалізниці взяли під варту у справі про вимагання $100 тисяч

Заступнику директора департаменту екологічної безпеки Укрзалізниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 4,3 млн грн у справі про вимагання $100 тисяч.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Сьогодні, 10 квітня, заступнику директора Департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця", якого викрили на вимаганні 100 000 доларів США від підприємця, обрано запобіжний захід", - ідеться в повідомленні.

Арешт з альтернативою внесення застави

Суд призначив тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,3 мільйона гривень.

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Що передувало

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