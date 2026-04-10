Суд арештував заступника директора департаменту "Укрзалізниці" з правом застави 4,3 млн грн у справі про вимагання 100 тис. дол.
Заступнику директора департаменту екологічної безпеки Укрзалізниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 4,3 млн грн у справі про вимагання $100 тисяч.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Сьогодні, 10 квітня, заступнику директора Департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця", якого викрили на вимаганні 100 000 доларів США від підприємця, обрано запобіжний захід", - ідеться в повідомленні.
Арешт з альтернативою внесення застави
Суд призначив тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,3 мільйона гривень.
Що передувало
- 9 квітня було затримано заступника директора Департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця", який вимагав $100 тис. від представника підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині.
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