Экс-заместителя Шойгу приговорили к 19 годам колонии и лишили звания генерала

В Москве военный суд приговорил бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ.

Приговор и наказание

Суд также лишил заместителя Шойгу Попова звания генерала армии в отставке и назначил штраф в размере 85 миллионов рублей. Дополнительно по гражданским искам с него взыскали более 30 миллионов рублей.

В чем обвиняли

235-й гарнизонный военный суд признал его виновным в мошенничестве, получении взяток в особо крупном размере, подделке документов и превышении служебных полномочий.

По данным следствия, Попов на протяжении многих лет использовал служебное положение для получения незаконных выгод, в частности бесплатно проживал в ведомственной квартире и пользовался имуществом, полученным коррупционным путем.

Схемы хищения

Следствие также установило, что он присваивал средства, выделенные на строительство военно-патриотического парка "Патриот".

В частности, за эти деньги обустраивали его частную недвижимость в Подмосковье, а подрядчиков заставляли бесплатно выполнять строительные работы.

В рамках этого же дела ранее были осуждены другие чиновники, связанные с реализацией проекта.

Позиция защиты

Защита Попова заявила, что считает приговор незаконным и необоснованным, и планирует его обжаловать.

Бывшего чиновника задержали в августе 2024 года. Он стал одним из высокопоставленных военных, против которых были возбуждены уголовные дела после смены руководства Министерства обороны РФ.

