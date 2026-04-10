Экс-заместителя Шойгу приговорили к 19 годам колонии и лишили звания генерала

В Москве Павла Попова признали виновным в коррупции и лишили звания генерала

В Москве военный суд приговорил бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ.

Приговор и наказание

Суд также лишил заместителя Шойгу Попова звания генерала армии в отставке и назначил штраф в размере 85 миллионов рублей. Дополнительно по гражданским искам с него взыскали более 30 миллионов рублей.

В чем обвиняли

235-й гарнизонный военный суд признал его виновным в мошенничестве, получении взяток в особо крупном размере, подделке документов и превышении служебных полномочий.

По данным следствия, Попов на протяжении многих лет использовал служебное положение для получения незаконных выгод, в частности бесплатно проживал в ведомственной квартире и пользовался имуществом, полученным коррупционным путем.

Схемы хищения

Следствие также установило, что он присваивал средства, выделенные на строительство военно-патриотического парка "Патриот".

В частности, за эти деньги обустраивали его частную недвижимость в Подмосковье, а подрядчиков заставляли бесплатно выполнять строительные работы.

В рамках этого же дела ранее были осуждены другие чиновники, связанные с реализацией проекта.

Позиция защиты

Защита Попова заявила, что считает приговор незаконным и необоснованным, и планирует его обжаловать.

Бывшего чиновника задержали в августе 2024 года. Он стал одним из высокопоставленных военных, против которых были возбуждены уголовные дела после смены руководства Министерства обороны РФ.

10.04.2026 18:17 Ответить
10.04.2026 18:27 Ответить
10.04.2026 18:51 Ответить
А могли ті кошти нашкодити Україні.
10.04.2026 18:16 Ответить
Такий генералів треба на багато більше у російську армію
10.04.2026 18:17 Ответить
А самогубство чому ж не вчинив собі, отой підручний оленевода????
10.04.2026 18:19 Ответить
Шось слабенько - могли б і свинцем нашинкувати
10.04.2026 18:20 Ответить
Нам скажуть, що ось, саджають там, не те, що тут.
Їх саджають, приходять нові - і теж крадуть.
Банду чинного міністра оборони теж свого часу на цугундер відправлять.
Після відставки міністра.
10.04.2026 18:27 Ответить
Свободу політв'зню!!!! Потрібно негайно поновити на посаді
10.04.2026 18:27 Ответить
Всему свое время. Потом вступит в РДК и станет героем(как случилось с бывшими вагнеровцами).
10.04.2026 18:32 Ответить
Добре що у нас такого нема.
10.04.2026 18:33 Ответить
шойга-пу! ,
герасимов-пу!!
где, ска, боеприпаси!??
10.04.2026 18:38 Ответить
Чекаємо на позиціях рядового Попова)))
10.04.2026 18:40 Ответить
Із князі в грязі...
10.04.2026 18:47 Ответить
А на вигляд - "божий одуванчик".
10.04.2026 18:47 Ответить
Шкода, це був гарний, корисний генерал.
10.04.2026 18:51 Ответить
Не ділився з оленеводом і поплатився
10.04.2026 18:53 Ответить
А в Україні став би десь послом - почесним і повноважним
10.04.2026 18:57 Ответить
Так у кацапів генералів сядять ,а в нас підвищують на посадах.
10.04.2026 19:18 Ответить
Ну вот...а яйца поштучно по 17грн и многое-многое другое...Свободен.С улыбкой на лице,с келихом вина и молодой телкой,путешествует по миру обеспеченый до конца жизни...Не помню в какой стране такое было...но было точно...по моему в каком то Кабо Верде...но там границы открыты вроде...значит не там..блин,не помню где такая дичь могла произойти
10.04.2026 19:36 Ответить
Головне,що шойгу не читають...Бо сподвижник та шаман!!
10.04.2026 19:36 Ответить
от ви сірі....
кацапський енарал в буцигарні какацапській за кацапіровання?
думайте далі..
10.04.2026 19:37 Ответить
НА ПУТИНА ПОХОЖ !)
11.04.2026 04:47 Ответить
 
 