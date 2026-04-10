Экс-заместителя Шойгу приговорили к 19 годам колонии и лишили звания генерала
В Москве военный суд приговорил бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ.
Приговор и наказание
Суд также лишил заместителя Шойгу Попова звания генерала армии в отставке и назначил штраф в размере 85 миллионов рублей. Дополнительно по гражданским искам с него взыскали более 30 миллионов рублей.
В чем обвиняли
235-й гарнизонный военный суд признал его виновным в мошенничестве, получении взяток в особо крупном размере, подделке документов и превышении служебных полномочий.
По данным следствия, Попов на протяжении многих лет использовал служебное положение для получения незаконных выгод, в частности бесплатно проживал в ведомственной квартире и пользовался имуществом, полученным коррупционным путем.
Схемы хищения
Следствие также установило, что он присваивал средства, выделенные на строительство военно-патриотического парка "Патриот".
В частности, за эти деньги обустраивали его частную недвижимость в Подмосковье, а подрядчиков заставляли бесплатно выполнять строительные работы.
В рамках этого же дела ранее были осуждены другие чиновники, связанные с реализацией проекта.
Позиция защиты
Защита Попова заявила, что считает приговор незаконным и необоснованным, и планирует его обжаловать.
Бывшего чиновника задержали в августе 2024 года. Он стал одним из высокопоставленных военных, против которых были возбуждены уголовные дела после смены руководства Министерства обороны РФ.
Їх саджають, приходять нові - і теж крадуть.
Банду чинного міністра оборони теж свого часу на цугундер відправлять.
Після відставки міністра.
