Ексзаступника Шойгу засудили до 19 років колонії та позбавили звання генерала
У Москві військовий суд засудив колишнього заступника міністра оборони Росії Павла Попова до 19 років колонії суворого режиму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода з посиланням на російські ЗМІ.
Вирок і покарання
Суд також позбавив заступника Шойгу Попова звання генерала армії у відставці та призначив штраф у розмірі 85 мільйонів рублів. Додатково за цивільними позовами з нього стягнули понад 30 мільйонів рублів.
У чому звинувачували
235-й гарнізонний військовий суд визнав його винним у шахрайстві, отриманні хабарів в особливо великому розмірі, підробці документів і перевищенні службових повноважень.
За даними слідства, Попов протягом років використовував службове становище для отримання незаконних вигод, зокрема безкоштовно проживав у відомчій квартирі та користувався майном, отриманим корупційним шляхом.
Схеми розкрадання
Слідство також встановило, що він привласнював кошти, виділені на будівництво військово-патріотичного парку "Патріот".
Зокрема, за ці гроші облаштовували його приватну нерухомість у Підмосков’ї, а підрядників змушували безкоштовно виконувати будівельні роботи.
У межах цієї ж справи раніше були засуджені інші посадовці, пов’язані з реалізацією проєкту.
Позиція захисту
Захист Попова заявив, що вважає вирок незаконним і необґрунтованим, та планує його оскаржити.
Колишнього посадовця затримали у серпні 2024 року. Він став одним із високопоставлених військових, проти яких відкрили кримінальні справи після зміни керівництва Міністерства оборони РФ.
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