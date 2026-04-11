50 боевых столкновений зафиксировано на фронте, из них половина — на Константиновском и Покровском направлениях, — Генштаб

С начала суток агрессор 50 раз обстрелял позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 11 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Зафиксированы артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня пострадали населенные пункты:

Товстодубово, Бачевск, Искрисковщина, Коренок, Атинское, Волфино, Рыжевка, Рогизно, Яструбщина, Журавка, Будки — в Сумской области;

Заречье и Елино - в Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг совершил 28 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

Читайте также: Враг заметно активизировался на Купянском направлении, сам Купянск – под нашим контролем, – Силы обороны

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы.

На Купянском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение, двигаясь в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток произошло четыре вражеских штурма, вблизи Заречного и в сторону Шейковки и Лимана.

По данным Генштаба, на Славянском и Краматорском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 14 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русина Яра, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новопавловка.

Читайте: На Краматорском направлении РФ воюет пехотой: технику уничтожают дроны, - 30 ОМБр

На Александровском направлении произошло три боевых столкновения с противником в районах Новогригоровки и Тернового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Солодкое, Еленоконстантиновка и в сторону Чаривного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижовка, Цветково, Копани, Чаривное, Ровно.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Обще и Омельник.

На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных наступательных действия в сторону Антоновского моста и о. Белогрудый.

Читайте: ВСУ удерживают инициативу на Александровском направлении: освобождено 12 населенных пунктов, - 148 ОАБр

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.