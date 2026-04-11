50 боєзіткнень зафіксовано на фронті, з них половина - на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби агресор 50 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 11 квітня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по Україні

Зафіксовано артилерійські обстріли прикордонних районів.

Сьогодні постраждали населені пункти:

Товстодубове, Бачівськ, Іскрисківщина, Кореньок, Атинське, Волфине, Рижівка, Рогізне, Яструбщина, Журавка, Будки - на Сумщині;

Заріччя та Єліне - на Чернігівщині.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення, крім цього, ворог здійснив 28 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

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Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався поліпшити своє положення, рухаючись у бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

Бої на сході

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося чотири ворожі штурми, поблизу Зарічного та у бік Шийківки та Лиману.

За даними Генштабу, на Слов’янському та Краматорському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка.

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На Олександрівському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником у районах Новогригорівки та Тернового.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у районах населених пунктів Солодке, Оленокостянтинівка та у бік Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове, Копані, Чарівне, Рівне.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Обще та Омельник.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні наступальні дії в бік Антонівського мосту та о. Білогрудий.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.