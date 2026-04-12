В Великобритании впервые лишили гражданства человека, родившегося в стране, из-за подозрений в связях с Россией. Речь идет о бывшем полицейском Марке Буллене, который в настоящее время проживает на территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале британского таблоида The Sun.

Решение приняла министр внутренних дел Шабана Махмуд, сославшись на соображения национальной безопасности. В соответствующем письме отмечается, что такой шаг "отвечает общественным интересам", однако конкретные доказательства не разглашаются.

Что известно о Марке Буллене

45-летний Марк Буллен более десяти лет работал в полиции графства Хартфордшир. В этот период он поддерживал контакты с российскими правоохранительными структурами, организовывал визиты и участвовал в профессиональных обменах.

После увольнения в 2014 году он переехал в Россию, где проживает и поныне. В 2022 году Буллен получил российское гражданство, назвав это "своей давней целью".

По его словам, интерес к России появился еще в юности. Он впервые посетил страну в 18 лет и самостоятельно выучил язык. Сейчас работает в футбольном клубе "Зенит", женат на гражданке РФ и воспитывает четверых детей.

Обстоятельства решения и реакция

Несмотря на проживание за границей, Буллен периодически посещал Великобританию. Во время одной из поездок в 2024 году его задержали в аэропорту Лутон сотрудники антитеррористического подразделения.

Его допрашивали в рамках законодательства о противодействии терроризму, а также изъяли электронные устройства для проверки. Известно, что еще в 2013 году спецслужбы уже интересовались его контактами с Россией.

"Если есть доказательства, дело должно рассматриваться в суде", — заявил Буллен, назвав решение несправедливым.

В британском МВД отмечают, что лишение гражданства является исключительной мерой. Его применяют только в случаях, связанных с терроризмом, деятельностью в интересах враждебных государств или тяжкой организованной преступностью.

Это первый случай, когда такого статуса лишили именно уроженца Великобритании. Ранее подобные решения принимались в отношении лиц, которые не были британцами по рождению.

