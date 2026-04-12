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У Британії експоліцейського позбавили громадянства через зв’язки з РФ

У Британії позбавили громадянство через зв’язки з РФ

У Великій Британії вперше позбавили громадянства людину, народжену в країні, через підозри у зв’язках із Росією. Йдеться про колишнього поліцейського Марка Буллена, який нині проживає на території РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі британського таблоїда The Sun.

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Рішення ухвалила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд, посилаючись на міркування національної безпеки. У відповідному листі зазначається, що такий крок "відповідає суспільним інтересам", однак конкретні докази не розголошуються.

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Що відомо про Марка Буллена

45-річний Марк Буллен понад десять років працював у поліції графства Гартфордшир. У цей період він підтримував контакти з російськими правоохоронними структурами, організовував візити та брав участь у професійних обмінах.

Після звільнення у 2014 році він переїхав до Росії, де проживає й нині. У 2022 році Буллен отримав російське громадянство, назвавши це "своєю давньою метою".

За його словами, інтерес до Росії з’явився ще в юності. Він уперше відвідав країну у 18 років і самостійно вивчив мову. Зараз працює у футбольному клубі Зеніт, одружений із громадянкою РФ та виховує чотирьох дітей.

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Обставини рішення та реакція

Попри проживання за кордоном, Буллен періодично відвідував Велику Британію. Під час однієї з поїздок у 2024 році його затримали в аеропорту Лутон співробітники антитерористичного підрозділу.

Його допитували в межах законодавства про протидію тероризму, а також вилучили електронні пристрої для перевірки. Відомо, що ще у 2013 році спецслужби вже цікавилися його контактами з Росією.

"Якщо існують докази, справа має розглядатися в суді", — заявив Буллен, назвавши рішення несправедливим.

  • У британському МВС наголошують, що позбавлення громадянства є винятковим заходом. Його застосовують лише у випадках, пов’язаних із тероризмом, діяльністю в інтересах ворожих держав або тяжкою організованою злочинністю.
  • Це перший випадок, коли такого статусу позбавили саме уродженця Великої Британії. Раніше подібні рішення ухвалювалися щодо осіб, які не були британцями за народженням.

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Автор: 

Велика Британія (6020) громадянство (1103)
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