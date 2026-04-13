Новости Производство баллистических ракет в Украине
В Украине регистрируют бренды Pelican и Peace Dove для оборонных разработок

Fire Point подала заявки на новые бренды ракет и дронов

Украинская компания Fire Point, занимающаяся разработкой ракет и беспилотников, подала заявки на регистрацию новых торговых марок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте реестра торговых марок.

Новые бренды для вооружения

Помимо уже известного бренда Flamingo, под которым выпускаются крылатые ракеты FP-5, компания планирует зарегистрировать новые названия – Pelican и Peace Dove.

Речь идет о потенциальных названиях для новых образцов вооружения, которые в настоящее время находятся в разработке.

Читайте: Москва в зоне поражения: украинская компания близка к созданию двух сверхзвуковых баллистических ракет, – Reuters

Какие разработки стоят за названиями

Ранее компания сообщала о создании баллистических ракет FP-7 и FP-9. По обнародованным данным, ракета FP-7 имеет дальность до 200 км, скорость до 1500 м/с и боевую часть массой 150 кг.

Другая разработка – FP-9 – может иметь дальность до 855 км и боевую нагрузку до 800 кг, что позволяет поражать цели на значительной глубине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баллистическая ракета с дальностью 850 км появится уже в 2026 году, – директор Fire Point. ВИДЕО

Возможное назначение новых названий

По данным открытых источников, именно эти разработки могут получить новые бренды Pelican и Peace Dove.

Официального подтверждения привязки конкретных названий к моделям вооружения пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ уничтожила ракетами производственную линию "Фламинго", ее уже переместили и восстановили, - Зеленский

Були Стугни, Громи , тощо а тепер пісдав, пелікан, якісь серливі птахи
13.04.2026 13:57 Ответить
Ну пісдав це потужно! Навіть потужніше, ніж є-бали. Є-баньки фантазери!
13.04.2026 14:06 Ответить
ВОНИ вважають, що все українське має бути смішним. З Голодомору вже насміялися?
13.04.2026 14:09 Ответить
Peace Dune...
13.04.2026 14:10 Ответить
все у них жарти
мабуть ще і ржуть скільки тисяч військових вбито даремно задля величі сирського і зеленського
13.04.2026 14:18 Ответить
13.04.2026 13:57 Ответить
Перепрошую.. Що москалям дав? Писдав?
13.04.2026 13:59 Ответить
Ага, отже найпотужнішу та найдалекобійнішу балістику (FP-9) назвуть "Голуб (голубка) миру". А чого? Прикольно. Ну а FP-7 буде "Пелікан". Чому? А фіг його знає. По приколу
13.04.2026 14:00 Ответить
А утки кряквы нет?
13.04.2026 14:02 Ответить
Буде! Буде вам і "жарєний пєтух"!
13.04.2026 14:08 Ответить
Еще есть много чудесных подходящих птичек - попугай, пингвин...
13.04.2026 14:08 Ответить
Бренд "Пінгвін" вже зайнято одним відомим диким персонажем.
Кажуть, науку десь в Антарктиді просуває... і пінгвінів...
13.04.2026 14:13 Ответить
Зелена шобла й далі буде мародерити з Firepoint. А щоб нарід не думав про мародерство ось вам смішні назви замість ракет.
13.04.2026 14:14 Ответить
 
 