В Украине регистрируют бренды Pelican и Peace Dove для оборонных разработок
Украинская компания Fire Point, занимающаяся разработкой ракет и беспилотников, подала заявки на регистрацию новых торговых марок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте реестра торговых марок.
Новые бренды для вооружения
Помимо уже известного бренда Flamingo, под которым выпускаются крылатые ракеты FP-5, компания планирует зарегистрировать новые названия – Pelican и Peace Dove.
Речь идет о потенциальных названиях для новых образцов вооружения, которые в настоящее время находятся в разработке.
Какие разработки стоят за названиями
Ранее компания сообщала о создании баллистических ракет FP-7 и FP-9. По обнародованным данным, ракета FP-7 имеет дальность до 200 км, скорость до 1500 м/с и боевую часть массой 150 кг.
Другая разработка – FP-9 – может иметь дальность до 855 км и боевую нагрузку до 800 кг, что позволяет поражать цели на значительной глубине.
Возможное назначение новых названий
По данным открытых источников, именно эти разработки могут получить новые бренды Pelican и Peace Dove.
Официального подтверждения привязки конкретных названий к моделям вооружения пока нет.
мабуть ще і ржуть скільки тисяч військових вбито даремно задля величі сирського і зеленського
Кажуть, науку десь в Антарктиді просуває... і пінгвінів...