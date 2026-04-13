В Украине регистрируют бренды Pelican и Peace Dove для оборонных разработок

Украинская компания Fire Point, занимающаяся разработкой ракет и беспилотников, подала заявки на регистрацию новых торговых марок.

Об этом говорится на сайте реестра торговых марок.

Новые бренды для вооружения

Помимо уже известного бренда Flamingo, под которым выпускаются крылатые ракеты FP-5, компания планирует зарегистрировать новые названия – Pelican и Peace Dove.

Речь идет о потенциальных названиях для новых образцов вооружения, которые в настоящее время находятся в разработке.

Какие разработки стоят за названиями

Ранее компания сообщала о создании баллистических ракет FP-7 и FP-9. По обнародованным данным, ракета FP-7 имеет дальность до 200 км, скорость до 1500 м/с и боевую часть массой 150 кг.

Другая разработка – FP-9 – может иметь дальность до 855 км и боевую нагрузку до 800 кг, что позволяет поражать цели на значительной глубине.

Возможное назначение новых названий

По данным открытых источников, именно эти разработки могут получить новые бренды Pelican и Peace Dove.

Официального подтверждения привязки конкретных названий к моделям вооружения пока нет.

