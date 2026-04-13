В Україні реєструють бренди Pelican і Peace Dove для оборонних розробок
Українська компанія Fire Point, яка займається розробкою ракет і безпілотників, подала заявки на реєстрацію нових торговельних марок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті реєстру торговельних марок.
Нові бренди для озброєння
Окрім уже відомого бренду Flamingo, під яким випускаються крилаті ракети FP-5, компанія планує зареєструвати нові назви – Pelican і Peace Dove.
Йдеться про потенційні назви для нових зразків озброєння, які наразі перебувають у розробці.
Які розробки стоять за назвами
Раніше компанія повідомляла про створення балістичних ракет FP-7 та FP-9. За оприлюдненими даними, ракета FP-7 має дальність до 200 км, швидкість до 1500 м/с і бойову частину масою 150 кг.
Інша розробка – FP-9 – може мати дальність до 855 км і бойове навантаження до 800 кг, що дозволяє уражати цілі на значній глибині.
Можливе призначення нових назв
За даними відкритих джерел, саме ці розробки можуть отримати нові бренди Pelican і Peace Dove.
Офіційного підтвердження щодо прив’язки конкретних назв до моделей озброєння наразі немає.
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