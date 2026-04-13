В Україні реєструють бренди Pelican і Peace Dove для оборонних розробок

Українська компанія Fire Point, яка займається розробкою ракет і безпілотників, подала заявки на реєстрацію нових торговельних марок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті реєстру торговельних марок.

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Нові бренди для озброєння

Окрім уже відомого бренду Flamingo, під яким випускаються крилаті ракети FP-5, компанія планує зареєструвати нові назви – Pelican і Peace Dove.

Йдеться про потенційні назви для нових зразків озброєння, які наразі перебувають у розробці.

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Які розробки стоять за назвами

Раніше компанія повідомляла про створення балістичних ракет FP-7 та FP-9. За оприлюдненими даними, ракета FP-7 має дальність до 200 км, швидкість до 1500 м/с і бойову частину масою 150 кг.

Інша розробка – FP-9 – може мати дальність до 855 км і бойове навантаження до 800 кг, що дозволяє уражати цілі на значній глибині.

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Можливе призначення нових назв

За даними відкритих джерел, саме ці розробки можуть отримати нові бренди Pelican і Peace Dove.

Офіційного підтвердження щодо прив’язки конкретних назв до моделей озброєння наразі немає.

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